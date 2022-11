Belén Esteban puede presumir de tener unas amigas increíbles. Y es que qué mejor para celebrar tu cumpleaños que una fiesta sorpresa organizada por las personas que más te quieren, entre otras, amigas de la televisión y por supuesto su marido, Miguel Marcos. Anabel Pantoja, Carlota Corredera, Eugenia Martínez de Irujo o Cristina Soria son solo algunas de las caras conocidas que acudieron a este encuentro en el que no dejaron de reír e incluso bailar. Eso sí, no fueron los únicos, pues allí también estuvo David Valldeperas o su íntima amiga Marivi, entre otros invitados, aunque también hubo ausencias. Entre otras la de María Patiño, quien ha reconocido sentirse dolida al ver en las redes sociales que no se habían acordado de ella para su casi 50 cumpleaños. Si bien en un primer momento sintió decepción, solo unos segundos después se percató de que Belén no había tenido nada que ver. Ella fue la primera sorprendida y echó a algunos amigos de menos.

«He montado un pollo, me considero del círculo íntimo de Belén. Me he puesto a llorar en mitad de la calle. Lo organizó Miguel y un amigo…Me he dado cuenta que me he adelantado a los acontecimientos (…) Esta tragedia está superada», ha dicho María Patiño. La presentadora de televisión se ha dado cuenta de que Belén no tuvo nada que ver, por lo que esa primera decepción al final ha quedado en nada. Una simple anécdota que se suma a todo lo que vivió el grupo de amigos de Belén en un piso de Madrid durante este miércoles, noche en la aprovecharon para soplar las velas por su 49 cumpleaños y pedir por todo lo bonito que les queda por delante.

Belén Esteban degustó, al igual que el resto de sus invitados, varios canapés y embutidos, entre otros platos, lomo y empanadillas. Eso sí, el colofón final fue la tarta al estar personalizada, ya que hacía un guiño a su gazpacho y patatas, lo cual hizo carcajear sin parar a la tertuliana. No había otra tarta igual y estaba hecha por y para ella por reposteros con mucho talento. Además, hubo tiempo para el baile, prueba de ello, que Belén bailara con su grupo de amigas una coreografía de Rosalía, en concreto, la de ‘Despechá’, coreografía que este verano se convirtió en viral.

Belén está profundamente agradecida porque su pandilla haya pensado en ella para dejarle boquiabierta en un año que ha sido difícil para ella. La colaboradora tras su caída y las operaciones que llegaron después ha vivido unos meses para olvidar, aunque gracias a su actitud y a la gente que le rodea puede brindar por haber superado un año muy complicado. No te pierdas la galería para descubrir todas las fotos de su fiestón.