“Lo pasé bien, vino dos veces la policía y digo ¡Si la música no está fuerte!”, ha contado la presentadora.

El pasado 18 de julio fue una fecha muy señalada para Paz Padilla. Ese día se cumplía un año desde que su marido, Antonio Juan Vidal, perdiera la vida como consecuencia de un tumor cerebral. La gaditana compartía entonces con sus seguidores de Instagram fotografías inéditas de su álbum más personal con el hombre que fue el amor de su vida. Y acompañaba su publicación de la canción ‘Somewhere over the rainbow’. «Te encontraré detrás del arco iris, por detrás de las nubes. Yo creo que él está de otra manera, pero está cerca», ha explicado sobre su emotivo vídeo en ‘Sálvame‘.

Emocionada, la presentadora ha contado cómo ha vivido este aniversario en el que no ha querido recrearse en el dolor, sino en los mejores recuerdos que guarda de su pareja. «Para mí no hay una fecha. Cada día lo echo de menos, cada día pienso en él, cada día doy las gracias al universo por haberlo querido y que él me quisiera. Sé que lo voy a sentir siempre«, ha confesado.

«Hicimos poesía y cantamos»

Para rendir homenaje a Antonio Juan, Paz ha organizado una reunión en su casa con todos sus seres queridos. «El sábado hice una fiesta en mi casa, invité a sus amigos y a mis amigos. La titulé ‘El país de nunca jamás’. Porque es donde creo que él está. Lo pasé muy bien. Vino dos veces la policía. Les dije: ‘Si la música no está fuerte», ha relatado. En la fiesta, que se prolongó hasta las tres de la madrugada, todos recordaron al que fuera funcionario con alegría: «Cantó mi amigo, hicimos poesía y cantamos».

«El amor está por encima de la angustia y del dolor. La vida es efímera, sé que todos vamos a morir, pero estoy aquí», señalaba la andaluza. «Quiero recordar a Antonio como fue. Un tío grande, honesto, honrado, con mucho amor, que me quiso muchísimo, que quería muchísimo a su hija. Fue un gran hombre, un gran padre, un gran amigo».

La presentadora veía las imágenes que ella misma publicó en las redes y, muy emocionada, contaba en ‘Sálvame’ por qué eligió este tema: “La canción dice ‘te encontraré detrás del arco iris, donde llegan las nubes. Yo creo que la vida continúa de una forma energética… pienso en la física cuántica y creo en los universos paralelos, creo que está cerca”. «Doy gracias al universo por haber puesto a mi alma gemela en mi camino»