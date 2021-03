Una vecina denuncia las «fiestas ilegales» en casa de Makoke, pero su hijo asegura que son «cenas con música de ambiente» y que la denunciante está amargada. Vea el vídeo para comparar versiones y juzgar a quien crees

Makoke y Kiko Matamoros están lejos de firmar la paz y es que constantemente se declaran la guerra y tratan de alzarse como vencedores en una batalla en la que ambos salen perdiendo. Él ha dejado caer que posee una supuesta grabación en la que su exmujer y el hijo de esta, Javier Tudela, saldrían muy mal parados. Una afirmación que ha sido entendida como una amenaza por sus contrincantes mediáticos, lo que les ha obligado a emprender acciones legales y demandarle por presuntas amenazas. Pero esta polémica no logra acallar las voces que denuncian que ha sido Makoke la que ha sacado los pies del tiesto, al organizar supuestamente una fiesta ilegal en su propia casa, como así denunció una vecina y que terminó con la policía personándose en su domicilio para comprobar si era cierto.

Vídeo: Europa Press

Según la denuncia pública, Makoke habría organizado fiestas ilegales en su casa de la Finquilla a la que acudirían incluso futbolistas de renombre. Fiestas que supuestamente se alargaban mucho más allá de la hora del toque de queda y cuyo ruido no dejaba descansar a los vecinos, motivo por el cual habrían terminado llamando a la policía. Todo esto lo ha confirmado el propio Javier Tudela, eso sí, con matices. Asegura que no se trata de fiestas y mucho menos que estas sean ilegales. Excusa esas citas como “cenas familiares” y subraya que la vecina que llamó a la policía está “amargada” porque no quiere que la familia “cene con la música puesta”. Vea el vídeo para valorar si os convence tales explicaciones de Javier Tudela y si queda claro si lo que hay en casa de Makoke al final son meras cenas con música de ambiente o fiestas ilegales a las que debe personarse la policía.