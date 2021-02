El tenista Fernando Verdasco ha sufrido la pérdida de un gran amigo, Pedro Muñoz, a quien él consideraba alguien de su familia.

Dicen que la familia elegida son los amigos y así piensa también el exitoso tenista Fernando Verdasco. A pesar de que Pedro Muñoz Asenjo no era su tío carnal, la relación entre ellos era tan especial que parecía que así lo fuera. Él era el presidente de la Federación Española de Tenis, quien, además de ser un excelente profesional en la materia, estaba muy unido al deportista. Sin embargo, contagiarse de coronavirus para él ha sido letal, pues ha muerto a los 72 años. Muchos han lamentado la muerte del empresario, entre ellos Fernando Verdasco, que ha posteado una carta pública dirigida a él en la que deja claro todo lo que le añorará en el futuro. «Querido Pedro Muñoz, no sé por dónde empezar, ya que tu pérdida, me deja sin palabras. Pero lo que sí puedo decir es GRACIAS, gracias por todo lo que lo has hecho y dado por y para el tenis. Has sido de las personas que he conocido que más amaba el tenis y a mí personalmente siempre me has ayudado y apoyado y desde que era un niño me quisiste como si fuera un miembro más de tu familia», comienza diciendo el marido de Ana Boyer.

Al tenista le está costando mucho digerir su pérdida, no obstante, no ha querido desaprovechar esta ocasión y le ha agradecido ante todos sus seguidores que siempre haya estado presente y le haya ayudado cuando nadie confiaba en él. «Gracias por esos wild cards en el open villa del espinar que tanto impulso me dieron en el inicio de mi carrera para poder llegar donde llegué después. Y gracias por todas las experiencias tan increíbles vividas juntos como la de ganar la copa davis en mar del plata en 2008 cuando nadie confiaba en nosotros…¡tú sí lo hiciste! Estés donde estés sé que seguirás amando el tenis y queriendo lo mejor para este deporte. Desde aquí quiero mandar mi más profundo pésame a su mujer Charo , su hija Mónica , sus hermanos Miguel y Quino y a todos los demás miembros de su familia, entre ellos uno de mis entrenadores y mejores amigos en el mundo del tenis @quinomunoztenis por la pérdida tan grande que habéis tenido.

Os quiero mucho a todos y todos juntos apoyándonos podremos pasar estos momentos tan duros y desagradables. Te echaré mucho de menos tío Pedro 💔🕊 Descansa en Paz , nunca te olvidaré», continúa Verdasco en su publicación.

Una misiva muy especial que ha acompañado de una fotografía de ambos hace algunos años en la que, por cierto, se evidencia la complicidad y admiración que sentían mutuamente. Tal es el dolor que transmite Verdasco con sus letras que han sido muchos los que le han querido mandar todo su apoyo y cariño a través de Instagram y es que son conocedores de que la muerte de Pedro le ha dejado desolado. A su lado permanecerá su mujer y sus dos pequeños, siendo su familia un grandísimo motivo por el que seguir mirando hacia adelante, a pesar de este duro golpe.