Fernando Tejero se ha convertido en uno de los protagonistas de las redes sociales por lo que muchos consideran una salida de tono. El actor no habría terminado de encajar la crítica de cine que le han hecho tras ver la película ‘Modelo 77’, donde Tejero actúa junto a Antonio de la Torre y Miguel Herrán. «El personaje de Fernando Tejero en MODELO 77 estaba escrito para Antonio De la Torre, ¿no?», decía una usuaria de Twitter que, por cierto, es a su vez crítica de cine de Flipesci, una organización que entrega premios en diferentes y reputados festivales. Molesto e indignado con este comentario no se lo ha pensado dos veces y ha respondido al mensaje: «Esto dice mucho de ti. A mí cuando no me gusta alguien no me molesto en comentar nada de esa persona. Más como tú lo haces. Eres una amargada y frustrada y para tu pesar muy poca gente piensa como tú», comienza diciendo el actor en su cuenta de Twitter.

Lejos de querer amainar las aguas, Fernando Tejero ha estallado contra esta experta en cine, tildándola incluso de psicópata. «Háztelo mirar y respeta mi trabajo. ¿A qué te dedicas tú, psicópata?», continúa Tejero en su cuenta personal. La usuaria que en el universo 2.0 dice llamarse Inma Pilar asegura que el trabajo de Fernando Tejero a sus ojos no está a la altura de sus compañeros de reparto: «Es el típico secundario con dos escenas potentes que él borda. Antonio, quiero decir. Fernando ya tal». Enfrentados y con una tensión más que palpable, ninguno ha podido evitar que sus respectivos mensajes alcancen una gran revolución en Twitter. De hecho, hay quien pidió al intérprete que diera un paso atrás y pidiera disculpas, un consejo que prefirió no seguir.

Tejero optó por borrar la publicación debido a las múltiples críticas, siendo poco después cuando se desactivó su perfil de Twitter. Ya no queda ni rastro de su cuenta, aunque se desconoce si regresará próximamente. Cabe recordar que no es su única polémica en esta red social, donde se ha pronunciado acerca de por ejemplo partidos políticos, mostrando su apoyo a uno de ellos en el 2016, dándole igual las críticas que por entonces recibió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernando Tejero (@fernando_tejero)

La usuaria de la red social del pajarito azul sí que no ha dado un paso atrás, tanto es así que sigue manteniendo que Fernando Tejero «estaría forzadísimo en su papel», según Inma Pilar, una opinión con la que otros muchos espectadores no están de acuerdo. Fernando Tejero no ha vuelto a pronunciarse, pero ya hay quien tacha su reacción de algo «desproporcionado e incomprensible» y de encajar muy mal las críticas en una profesión en la que su trabajo genera tantas opiniones. ¿Saldrá del paso para dar su parecer frente a los medios? Solo el tiempo lo dirá. De momento, en su Instagram, cuenta que sí que permanece activa, tampoco tiene declaraciones al respecto acerca de esta polémica.