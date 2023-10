El último adiós a Fernando Fernández Tapias sigue sumando polémicas. La guerra abierta que se ha generado entre su viuda, Nuria González, y los hijos mayores de su marido añade un nuevo capítulo de desavenencias en el que tuvieron que interceder los guardaespaldas del empresario fallecido. Aunque este dejó escrito que no quería que los hijos que le demandaron acudiesen a su funeral, estos se personaron en el recinto generando varios momentos de tensión con la tercera mujer de su padre. Al triste y único incidente del que teníamos constancia, se suma ahora un nuevo encontronazo durante la incineración de los restos.

Las 'dos familias' de Fernando Fernández Tapias enfrentadas dentro del tanatorio

Todo sucedió dentro del Tanatorio de la Paz, en Madrid, tras la misa-funeral que ofreció el padre Ángel. Hasta ahí se desplazaron los numerosos amigos que cosechó Fernández Tapias en vida y, por supuesto, su familia. Sus dos familias, en realidad, porque la relación entre ambas es nula. Por un lado, Nuria González y los dos hijos que tuvo con Fernández Tapias, Iván de 20 años, y Alma de 17. Por el otro, Fernando, Borja e Iñigo, nacidos del primer matrimonio del empresario con Victoria Riva de Luna, Chiqui para los amigos, y Sandra, una de los dos que tuvo con Juana Gacía-Courel.

El funeral se convirtió en un auténtico centro de peregrinación de personalidades del mundo de los deportes, la política y del panorama social. Desde Fernando Verdasco y Ana Boyer, hasta Isabel Preysler o Ana Botella, pasando por Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio. Nadie quiso perderse esta oportunidad de rendir un último homenaje a Fernando, una persona muy querida entre los suyos, a tenor de las palabras que pronunciaros sus allegados. "Con él me he sentido querida y muy cuidada. Ha sido una de las personas más generosas que he conocido nunca", dijo muy afectada la hija de María Teresa Campos.

"La viuda solo quería que se respetara la última voluntad de su marido"

El primer altercado, del que se hicieron eco varios testigos sucedió un día antes, durante la velación del cuerpo de Fernández Tapias. A su llegada al tanatorio el primer día, los vástagos del primer y segundo matrimonio del exvicepresidente del Real Madrid se encontraban de frente con la reticencia de un familiar de su viuda. La íntima de Nuria González les increpó y, a continuación, les "invitó" a salir de la sala donde estaba instalada la capilla ardiente. "Ella solo quería que se respetara la voluntad final de su marido y ha tratado de evitar que ellos entraran en la sala del féretro. Fernando dejó por escrito que no quería a sus hijos mayores en su funeral", indicaban desde 'TardeAR'. La determinación de la tercera esposa de gallego por cumplir con sus deseos ha sido tal que, incluso ha mandado retirar las coronas de flores de la sala enviadas por estos.

El nuevo encontronazo desvelado, de una tensión máxima, tuvo lugar al día siguiente y la emotiva misa, donde se repartieron flores blancas y el fervor madridista del fallecido estuvo muy presente. Prueba de ello es que, a la salida, Iván, el hijo menor, llevaba una bandera del Real Madrid en la mano. “Cuando los hijos mayores se dirigen al momento de la incineración, los guardaespaldas de Fernández Tapias les prohíben el paso… Yo no sé quién estaba dentro, pero a ellos no les dejaron pasar”, han contado ahora en el programa 'Así es la vida'.

El empresario gallego nunca perdonó a sus hijos mayores

El episodio no fue a más porque, según cuentan, los hijos optaron por no echar más leña al fuego. "Al final ellos decidieron que no iban a entrar en otra provocación y se tuvieron que ir sin poder participar en un momento tan íntimo… No sé quién estuvo, pero, desde luego, sus hijos y sus nietos, se merecían estar, algo que no sucedió”, aseguraban tajantes desde el formato de Telecinco.

Según relatan, Fernández Tapias nunca llegó a perdonar a Fernando, Borja, Iñigo y Sandra. Para entender esta afirmación y la complicada relación entre el magnate naviero y sus hijos mayores hay que remitirse a hace dos años. Más exactamente, a cuando los tres primeros presentaron una demanda conjunta para incapacitar a su padre. Una petición ante los juzgados por la que intentaron demostrar que Fernando no tenías las capacidades para liderar sus multimillonarias empresas.