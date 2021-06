Gloria Camila ha tenido que personificarse en una comisaría debido a los fuertes insultos que recibe a diario a través de las redes sociales

Desde que se emitiera la docu-serie de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la familia de Rocío Carrasco ha estado en el punto de mira. Incluida la hermana de la protagonista, Gloria Camila Ortega. La joven ha intentado mantenerse al margen y no ha querido pronunciarse sobre lo que su hermana ha contado. Sobre todo lo relacionado con su sobrina, Rocío Flores, con quien guarda una excelente relación, aunque este fin de semana se ha visto un alejamiento entre ellas. Dejando de lado el cisma familiar, Gloria Camila también se ha tenido que enfrentar a fuertes insultos protagonizados por algunos internautas a través de las redes sociales. Esto la ha visto obligada a acudir a la comisaría más cercana para denunciar este acoso.

La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano no puede más. Ya cansada, le reveló a sus seguidores algunos de los mensajes amenazantes que recibe en su perfil de Instagram. «Inmigrante de mierda, ojalá te mueras pronto, hija de la gran puta. Un cáncer para ti y otro para la puta de tu sobrina (Rocío Flores), asquerosas. Menos mal que el karma es sabio y te ha dado un padre asesino y un hermano yonki, cerda», ha sido uno de los fuertes mensajes que ha recibido y que le ha llevado a tomar la decisión de tomar medidas legales y denunciar los hechos en comisaría.

Este martes, precisamente el día que se cumplían 15 años de la muerte de Rocío Jurado, Gloria Camila desveló que se había personificado en la comisaría para denunciar este acoso por parte de algunos internautas. Así mismo lo reveló ella en su perfil. «Ayer fui a comisaría a denunciar muchos de los comentarios que recibo en redes sociales y que también os he mostrado a vosotros en alguna ocasión. Aunque se quiten la cuenta o la bloqueen, se puede localizar a la persona que está detrás de la cuenta», ha anunciado a través de los Stories. Además, la joven ha querido agradecer el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores. «Gracias a los que me mandáis mensajes tan bonitos y de apoyo. No dudaba de que había personas buenas en el mundo«, ha dicho Gloria Camila.

Su padre, Ortega Cano, no está preocupado

Horas después de que Gloria Camila revelara los fuertes insultos que recibía y que anunciara que había acudido a la comisaría, ha reaparecido su padre, José Ortega Cano. El torero ha asegurado que no se encuentra preocupado por todo esto, aunque no ha querido revelar más detalles sobre este tema. Puedes ver la reacción en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press