Visualizando la red social de Enrique Ponce nos hemos percatado de que muchas de las imágenes que tenía junto a Paloma Cuevas ha desaparecido.

Año nuevo, vida nueva. Este 2020 ha marcado, sin duda, el presente y futuro de Enrique Ponce después de que él y Paloma Cuevas tomaran la decisión de separarse de mutuo acuerdo. Aunque su divorcio todavía no está firmado por ambas partes, nadie duda de que su relación forma parte del pasado y es que el diestro se encuentra profundamente feliz junto a Ana Soria. La pareja no deja de dar pasos que confirman la solidez de su amor, sin embargo, uno de ellos había pasado desapercibido. A pesar de que la relación entre el torero y Paloma era cordial, un movimiento del diestro ha hecho saltar todas las alarmas acerca del punto en el que se encuentra su amistad tras su ruptura. Ha borrado de su red social muchas de las imágenes que le unían a Paloma Cuevas, desapareciendo, entre otras, las de su enlace con la que ha sido su mujer durante más de dos décadas.

De las fotografías que no ha querido deshacerse de las que aparece Paloma junto a sus hijas o algunos familiares, por lo que Ponce ha sido selectivo a la hora de eliminar algunos de sus posts. Eso sí, llama poderosamente la atención que ya no quede ni rastro de dedicatorias hacía ella como la que le dedicó en uno de sus últimos aniversarios de boda. «¡Contigo los momentos son eternos porque haces que se detenga el tiempo cada vez que te miro a los ojos! Gracias por estos 20 años a mi lado, o yo al tuyo, por esa entrega absoluta de tu vida y tu amor hacia mí y por permitirme vivir toda una eternidad en tu corazón, junto a nuestras dos hijas a las que adoramos», escribió. No obstante, a día de hoy esta publicación aparece eliminada al igual que en el año posterior, 2017, fecha en la que tampoco consta ya la publicación que Ponce le dedicó a Paloma Cuevas. «Han pasado los años y nuestro amor siguió creciendo. Han pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro», dijo hasta que 3 años después decidió borrar esta dedicatoria sin mirar atrás.

Otra de las instantáneas que permanecen ocultas son dos fotografías en la boda de unos amigos, publicaciones en las que aparecían felices, aunque esto es tan solo un ejemplo de las muchas que han pasado ‘a mejor vida’ en el Instagram de Enrique Ponce. Una decisión que ha tomado en las últimas semanas, pues en el mes de septiembre muchas de estas todavía eran visibles. Solo ellos saben qué ha podido suceder entre ellos, así como el motivo por el que Enrique Ponce ha borrado de un plumazo su pasado con Cuevas. Las que él publica en la actualidad están dirigidas a otra mujer, Ana Soria, quien ocupa su corazón y a quien le dedica un sinfín de palabras de amor. Tik tok o vídeos comiéndose a besos son solo algunas de las últimas que ha posteado, además de las suyas profesionales en una plaza de toros o jugando al golf, deporte con el que disfruta inmensamente.

Actitud que Paloma Cuevas no ha tomado. De hecho, todavía constan imágenes de ambos en su perfil de poco antes a que saltara la noticia de su divorcio. Así lo demuestra que un mes y medio antes de que SEMANA revelara en exclusiva que esta idílica pareja había roto, Paloma Cuevas compartiera con sus seguidores una fotografía de su luna de miel con Ponce. «23 añitos…de luna de miel en Bora Bora…y nos creíamos mayores», escribió en una publicación que en la actualidad sigue apareciendo activa.