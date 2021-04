En una de sus últimas apariciones en ‘Ya es mediodía’, Alba Carrillo hizo un comentario sin imaginarse que estaría atacando directamente a su jefa, Sonsoles Ónega

Alba Carrillo ha patinado con uno de sus últimos comentarios. En una de sus últimas apariciones en su puesto de trabajo, en ‘Ya es mediodía’, hizo un comentario feo sobre la imagen y profesión de Raquel Mosquera sin imaginarse que estaba atacando directamente a la que es su jefa, Sonsoles Ónega. Y también a la madre de esta. Tras superar el coronavirus, la modelo regresó a su puesto de trabajo con la ‘escopeta cargada’ y cargó sin ningún miramiento hacia la mujer de Pedro Carrasco. Fue escuchar el nombre de Raquel Mosquera y soltar que “la señora que es el paradigma del buen gusto, que no iría a su peluquería así me mataran. Ni aunque tuviera 5 kilómetros de raíz».

Sonsoles Ónega intenta frenar a Alba Carrillo sin conseguirlo

Ese comentario enfadó y mucho a Sonsoles Ónega, que intentó frenarla pero sin conseguirlo. A pesar de haber intentado frenar los ataques de Alba Carrillo hacia Raquel Mosquera, la modelo ha seguido atacando a la peluquera. Una actitud que no ha hecho ni pizca de gracia a la propia periodista: «vamos a respetar que cada uno se peine como le salga del mismísimo moño”. A pesar de esto, Alba continuó atacando a Mosquera: «si con ese estilismo se llama peluquera, es como si dices que eres periodista y no sabes ni leer”, aseguró.

Tan solo unas horas después de que Alba Carrillo propiciara estos ataques a Raquel Mosquera, era la peluquera la que a través de su Instagram se defendía. Por si fuera poco, revelaba que tanto Sonsoles Ónega como su madre acuden a la peluquería de Mosquera a peinarse. Algo inesperado para Alba, que no se imaginaba que al criticar a la mujer de Pedro Carrasco, sería un ataque directo a su jefa.

Raquel Mosquera revela que Sonsoles Ónega y su madre acudían a su peluquería

Raquel Mosquera, a través de un largo comentario en su perfil de Instagram, se refería a Sonsoles Ónega de la siguiente manera: «a ella le puedes preguntar si yo la peinaba bien cuando venía a mi peluquería junto a su madre. Y eso no es una justificación sino poner a una persona en su sitio, con clase porque la clase se nace no se hace. No por mover el culito o andar en una pasarela, que para eso también hay que saber hacerlo. Y tú ya quedó reflejado que lo tuyo no era el andar muy bien. En Supervivientes parecías un saltamontes. No hay que andar por andar…..si no hacer camino al andar», explicaba en su perfil.

Mosquera también habló del ex de Alba, Fonsi Nieto: «por donde por conocer, conozco hasta tu exmarido Fonsi Nieto buen y gran deportista y un tío de «p.m». Igual que su familia, la de Ángel Nieto, que era como un hermano para mi marido igual que para él. Que en paz descanse!!🙏 Y mira tú por donde tanto Fonsi como a la familia les he cortado el pelo durante muchos años: a Fonsi a los primos…», contó.