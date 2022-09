Hace nueve años que Rosa Benito y Amador Mohedano decidieron emprender caminos separados después de 34 años como marido y mujer. En esta última etapa, la expareja ha sorprendido mostrándose unida y haciendo frente a una época convulsa y de gran exposición mediática para la familia. La colaboradora, además, no ha pasado por alto una fecha marcada en rojo para el hermano de la recordada Rocío Jurado y ha querido hacer partícipes a sus seguidores en redes de una tierna felicitación de cumpleaños.

«Feliz cumpleaños al padre de mis hijos», señalaba Rosa Benito en sus historias de Instagram. La colaboradora añadía una instantánea en la que se muestra en actitud cómplice con el exrepresentante, acariciando con dulzura sus hombros, con un gran retrato de Rocío Jurado de fondo. También etiquetaba a sus cuatro hijos, Rosario, Fernando, Salva y Amador. Por su parte, Rosario Mohedano ha dedicado unas tiernas palabras a su progenitor. «Por muchos años más, te quiero, papá. Te amamos».

El acercamiento entre Rosa Benito y Amador Mohedano

Hace tres meses, el exmatrimonio protagonizaba un sonado reencuentro delante de las cámaras del programa ‘Déjate querer’ donde dejaban patente que se tenían mucho cariño. Este último mes se han dejado ver en distintas ocasiones, entre ellas, con motivo de la procesión de la Virgen de Regla en la localidad gaditana de Chipiona. Un día en el que la familia Mohedano volvía a realizar un acto de unión. El clan de la ‘más grande’ vuelve a estar de plena actualidad con motivo de la segunda entrega de la docu-serie protagonizada por Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, que Telecinco ha empezado a emitir en abierto.

Una nueva entrega con la que la hija de Rocío Jurado responde alto y claro a los distintos miembros de la familia. “Esta nueva temporada es la contestación a muchos años de mentiras. No me arrepiento de lo que he dicho, me he podido arrepentir de lo que no he dicho, pero eso todavía no lo he pensado, si lo voy a hacer”, ha afirmado recientemente en declaraciones a la revista SEMANA. También negaba actuar a través del odio. «Ese es el argumento fácil para los que no que no tienen nada a lo que agarrarse. El odio no es algo que yo experimente en mi vida. No lo tengo, lo que tengo es hartazgo. Respecto a lo económico, tampoco lo he hecho por eso. Es la argumentación de los mediocres».