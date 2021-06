Kiko Rivera decía que iba a desaparecer de las redes sociales, pero ha vuelto a aparecer para felicitar a su mujer, Irene Rosales, por su cumpleaños.

Kiko Rivera parecía estar convencido de dejar las redes sociales durante un tiempo. Sin embargo, ha encontrado últimamente algunos motivos por los que reaparecer en estas plataformas. Hace unos días fue con el objetivo de defenderse, pero ahora ha encontrado uno mayor. Y es que este 15 de junio celebra su cumpleaños su mujer, Irene Rosales, a la que ha felicitado con dos fotos recuerdo.

El hijo de Isabel Pantoja ha sido conciso y no ha querido mandar ningún mensaje de amor. Lo que sí ha hecho es hacer un montaje con dos fotos. Una de ellas es del día que se casaron en Sevilla bajo la atenta mirada de familiares y amigos. La otra es de un día normal, donde se muestran el cariño que se tienen.

«Te quiero», es lo único que ha añadido Kiko Rivera en este Stories. Pero que no cunda el pánico. Este martes, la colaboradora de ‘Viva la vida’ volvía a su casa tras hacer unas compras con amigas y desvelaba que Kiko había sido la primera persona en felicitarlo. Además, asegura que algún regalito también ha caído. Irene no dudaba en contestarle a su marido con un «te quiero con locura».

Kiko Rivera felicita a Irene Rosales por su cumpleaños

La colaboradora de ‘Viva la vida’ no puede estar más emocionada de cumplir años. De hecho, ha recibido algunos detallitos que no ha dudado en compartir con sus seguidores. Uno de ellos ha sido una tarta preciosa, que seguro que guardará para cuando sus hijas, Ana y Carlota, lleguen del cole. Este cumpleaños es muy especial, ya que inicia una nueva década, la de los 30.

«Kiko Rivera ha sido el primero en felicitarme», ha declarado Irene Rosales. Ha preferido no entrar en polémicas sobre la nueva guerra entre su marido y Anabel Pantoja. Un día como este lo único que quiere hacer es disfrutar de los suyos. Y es que se podría reunir con ellos esta misma tarde para celebrar el gran día.

Vídeo: Europa Press.

El dj ha vuelto a hacer una excepción después de que declarara que iba a dejar las redes sociales: «Querida familia virtual, voy a desaparecer de las redes sociales un tiempo. Lo que viví ayer fue lamentable. Voy a centrar mis fuerzas en la música y a recuperarme porque no estoy al 100% mentalmente hablando. Ayer me sentí incómodo, no sabía que iba a suceder nada de eso. Si los míos, los que me quieren, en algún momento se sintieron mal, les pido disculpas si no gustó las cosas que dije. Pero así es la vida y no siempre es de color de rosa. Cuando digo redes sociales me refiero a todas, Twitch incluido. Algún día volveremos más fuertes y siendo yo. Mientras tanto, sean felices y cuídense mucho. Vuestro amigo, Kiko Rivera». Esta explicación llegaba apenas unos días después de que mantuviera un tenso encuentro con su prima, Anabel Pantoja, en televisión.