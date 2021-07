La periodista ha sacado su lado más tierno para felicitar a su hermana por su cumpleaños, donde desvela detalles sobre cómo es la relación entre ellas.

Sara Carbonero es uno de los rostros conocidos más activos en las redes sociales. La periodista cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram y con ellos no solo comparte sus compromisos de trabajo, sino que también nos enseña aspectos de su vida privada. Sus viajes con amigas, sus ratitos con sus hijos, Martín y Lucas, e incluso la confirmación de noticias fuertes, como el anuncio de su separación de Iker Casillas.

Este miércoles no iba a ser menos y aprovechando que es el cumpleaños de su hermana, Irene Carbonero, la periodista ha querido dedicarle una tierna felicitación. «Feliz cumpleaños pequeña gigante. No cambies nunca, lo mejor está por llegar. Te queremos con locura», ha escrito Sara junto a un collage con algunas fotos de las hermanas, que mantienen una relación estupenda.

Sara ha animado las tres fotos- en las que aparece Irene sola e Irene acompañada de su hermana- con una canción de lo más reveladora. «You are the sunshine of my life» de Stevie Wonder. Esta publicación demuestra una vez más la increíble relación que mantienen las hermanas. Aunque la periodista no comparte muchas publicaciones con ella, lo que está claro es que no solo son hermanas, también amigas.

Sara dedica un bonito mensaje a su hermana por su cumpleaños

Después de esta tierna felicitación, Sara Carbonero ha querido cerrar los mensajes bonitos dedicados a su hermana con una foto de esta última en una boda. Con un vestido azul, la periodista le dedica la canción ‘Eres’, de Antonio Orozco, con la que le dice a su hermana que «eres la razón de mis mañanas, eres toda mis batalla y eres una lluvia fresca en pleno abril».

Revela detalles de cómo es su relación con su hermana

La hermana de Sara Carbonero siempre ha preferido mantenerse al margen del mundo público. De hecho, no solo no sale normalmente en las redes sociales de Sara Carbonero (a no ser que la ocasión lo merezca), sino que además tiene su Instagram privado. De esta forma, deja más claro que nunca que prefiere mantener su privacidad a raja tabla.

Irene ha demostrado durante todos estos años que mantiene una relación muy buena con el que fuera pareja de su hermana, Iker Casillas. Han interactuado también a través de las redes sociales. Sin embargo, este ha sido su primer cumpleaños tras la separación de su hermana de el exportero del Oporto y no ha recibido, por lo menos por ahora, la felicitación pública de Iker.

Uno de sus apoyos en esta nueva etapa

Irene está siendo uno de los apoyos más incondicionales para Sara también en esta nueva etapa, en la que su vida ha dado un giro de lo más radical tras su ruptura de Iker. Aunque está disfrutando del tiempo con su nuevo novio, Kiki Morente, tal y como desveló SEMANA en exclusiva, esta prefiere no hablar del tema cuando se encuentra con la prensa.

La periodista parece seguir fiel a su idea de no querer hablar sobre su vida personal. Y es que durante un paseo por las calles de Madrid, la periodista era abordada por la prensa, que le preguntaba por primera vez sobre Kiki Morente. Sara Carbonero aprovechaba la ocasión para insistir que a pesar de los intentos de los reporteros, que no iba a decir absolutamente nada sobre su nueva ilusión.