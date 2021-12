No han querido dar demasiadas pistas de su escapada a la nieve, pero sí compartir algunas fotos de este inolvidable viaje. Sandra Gago y Feliciano López están disfrutando de unos días en familia junto a su pequeño, quien por primera vez ha descubierto la nieve este año. Ilusionados por «estas primeras veces» con las que ambos se quedan embobados con su hijo Darío, el matrimonio no ha dejado de sonreír durante este planazo. Completamente equipados para vivir al máximo esta experiencia, el que ha acaparado toda la atención es su hijo, que luce un mono azul con el que no pasó ni un ápice de frío. Y es que han tenido la suerte de tener un sol resplandeciente durante este periplo que ahora ve la luz en las redes sociales de la pareja.

Sonrientes y enamorados de la familia que han formado, Sandra Gago y Feliciano López están aprovechando para que su hijo empiece a tener curiosidad por el deporte. Si bien ahora ha sido el esquí, hace algún tiempo pudimos ver a Darío con una minirraqueta, lo cual le ayuda al primer contacto con el deporte que tanto éxito ha traído a la vida de su padre. Aunque todavía es pronto para saber cuándo ampliarán la familia, esta experiencia para ellos está siendo muy enriquecedora, por lo que ni mucho menos se plantan. Están abiertos a ser padres de nuevo y así darle un compañero de juegos a su primer hijo, el cual colmó de felicidad a la familia con su nacimiento.

Cabe señalar que la pareja suele llevarse a su hijo a cada uno de los viajes que van realizando a lo largo y ancho del mundo. Su bebé está conociendo varios países y así lo atestiguan ellos mismos a través de su Instagram, donde podemos ver a los papás orgullosos del acompañante que llevas en brazos o en su carrito junto a ellos. Ejemplo de ello, México o Estados Unidos, lugares que han contado con su presencia y la de su pequeño a lo largo de este primer año de vida. Será en solo unos días, el 4 de enero, cuando celebren el primer año de vida de su hijo, fecha que, a buen seguro, será muy especial para ellos.

Fue en plena Filomena cuando dieron la bienvenida a su pequeño, justo cuando la nieve azotaba la capital. Justo antes de su primer cumpleaños, Feliciano y Sandra han querido viajar a la nieve, el enclave en el que nació Darío hace 360 días. Felices y contentos por las sorpresas que le ha ido regalando la vida desde que se conocieron, la pareja tiene grandes planes juntos por delante, lo que demuestra lo felices que son en la actualidad.