Aunque Bertín Osborne negó en un principio haber tenido algo con Chabeli Navarro, poco después se ha terminado desciendo a sí mismo. Ahora reconoce que «ambos son dos personas libres, que ella es encantadora y que incluso se han visto varios días», pero ¿cuál es la cronología de su relación? Una gran amiga de la sevillana ha dado detalles muy precisos de su historia, desvelando fechas y lugares de sus citas que hasta este momento eran un auténtico secreto. Y es que el entorno de Chabeli no entiende el motivo por el que Bertín ha negado a la joven cuando hay pruebas que demuestran su romance.

Todo comenzó en el mes de mayo, fecha en la que coinciden en una fiesta en la que había varios rostros conocidos, entre otros, deportistas o el propio Bertín Osborne. «También estaba un futbolista de primera división que está de plena actualidad. Si Chabeli fuera interesada hubiera tenido algo con él, en vez de con Bertín», dice Amor Romeira. A partir de ahí surgió la chispa y comenzaron a verse de manera continua hasta que la sevillana se contagia de coronavirus, enfermedad que le hace alejarse de él hasta bloquearle. «Chabeli le define como alguien maravilloso, detallista, un caballero, me dice que es un empotrador, pero que lo tiene bloqueado. Se agobió con el covid y como Bertín era muy insistente llamándola, lo bloqueó», asegura esta íntima amiga.

Vídeo: Redes sociales

Tras confesarle a Amor estos encuentros, Chabeli termina desbloqueando a Bertín en su WhatsApp y explicándole su ausencia. «En ese momento ella le explica lo que ha pasado y él le manda un audio en el que llama a Chabeli ‘flaquita'», señala. Desde ese momento, no dejan de intercambiar mensajes, de verse y de contarse todo lo que les preocupa, actitud que les acerca más si cabe. «Le dije que no se ilusionara. Pasan los meses y en agosto…Se siguen hablando, siguen quedando y, de hecho, ella va a su finca en Sevilla», apunta la canaria. Eso sí, sus citas también tenían lugar en restaurantes en Madrid, lo que revela que ninguno de los dos se escondía ni tenían miedo a ser vistos. Acudieron a un restaurante situado en la zona elitista de El Viso (Madrid) ante la atenta mirada de otros comensales y Bertín incluso la invitó a varios de sus conciertos, propuestas que Chabeli siempre rechazó.

«Bertín invita a Chabeli a Starlite de Marbella y dice ella que no porque hay prensa. Él le dice que no se preocupe que van con un grupo de amigos (…) El 1 de octubre, él tiene un concierto al que invitó de nuevo a Chabeli. Ella rechazó la invitación por la prensa y él le volvió a insistir «flaca vente», continúa en su relato. El círculo de la joven hispalense considera que lo que tenían era «una relación muy guay en la que él se desahogaba de lo que le pasaba». Y, aunque es cierto que ambos intentaron llevar su historia con mucha discreción, en el mes de octubre todos los datos de la nueva ilusión de Bertín vieron la luz en exclusiva en SEMANA. Poco antes volvieron a verse para pasar el día juntos, una historia de la que él renegó tanto a través de amigos como en primera persona. «Le dijiste a Lydia Lozano que las fotos publicadas en SEMANA eran porque venían de una fiesta. No me haga decir de dónde venías en el coche», insiste Amor. ¿Se pronunciará de nuevo Bertín? Solo el tiempo lo dirá.