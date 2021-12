Hace apenas unas horas, Pilar Rubio sorprendía a sus seguidores al compartir un vídeo de cómo montaba el árbol de Navidad de su casa con un experto. «Por fin! Ya tenia ganas de reencontrarme con mi querido @sebastiangab para poder hacer este vídeo y que nos mostrase una manera alternativa de montar un árbol de Navidad. Espero que os guste. ¡Yo estoy enamorada del resultado! 😍«, escribía.

Sin embargo, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha recibido algunas críticas que no podemos pasar por alto. Su intención era simplemente dar ideas para decorar el árbol de Navidad, pero lo cierto es que no a muchos les ha gustado la idea que han utilizado este año.

A diferencia de cómo lo decoramos casi todos, Pilar Rubio no ha utilizado bolas ni muñecos de Navidad. Ha preferido poner su árbol de Navidad de plástico con ramas de plantas y árboles naturales. Entre las ramas que ha utilizado está un abeto natural, una especie de eucalipto, magnolios, entre otras cosas.

Pilar Rubio enseña el árbol de Navidad que ha puesto en su casa

Aunque el resultado es espectacular, muchos de sus seguidores no cambian la forma original de decorar un árbol. Para otros parece muy importante decorarlo con los más pequeños, algo que no ha hecho Pilar este año: «Pues sinceramente me esperaba otra cosa, no lo cambio por adornarlo con mis hijos y con sus bolas o sus adornos de madera, para gustos colores ❤️«, ha comentado una de sus seguidoras.

A otros les parece que pagar a una persona para que le pongan un árbol, no es razonable. Estas son otras de las críticas que le han escrito: «Con lo bonito que es montarlo con los niños… en fin postureo pa toooo», «Alucinante que los ricos paguen para que les decoren un árbol», «Para la entrada de un chalet en el porche está muy chulo, pero para dentro de casa me quedo con el árbol con los adornos navideños de siempre, y uno pequeño para que lo adornen los niños con adornos irrompibles ;)», «No es nada navideño…», «Es muy bonito ❤️ pero supongo que lo habéis montado para hacer el vídeo y que el árbol de Navidad de tu familia, lo habreis montado entre todos, sobre todo los niños».



Las críticas no se han hecho esperar, algunas muy duras

Acostumbrada a leer en sus redes sociales todo tipo de comentarios críticos, Pilar Rubio ya opta por no contestar a los ‘haters’. No es la primer vez que es víctima de críticas duras, y nunca ha entrado a contestarlas. De hecho, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ prefiere quedarse con los mensajes más bonitos, que suelen ser la mayoría de ellos.