La fea reacción de Diego ‘El Cigala’ al ser visto con una amiga tras ser acusado de supuestos malos tratos a su mujer

Diego ‘El Cigala’ derrochaba simpatía con una amiga por Madrid cuando fue sorprendido por las preguntas de un reportero. No le gustó y su reacción fue algo desmesurada. Vea el vídeo

Diego ‘El Cigala’ está tratando de recomponer su vida después de que el foco mediático se volviese a instalar sobre su figura a modo de huracán y de la peor manera. Un episodio de supuestos malos tratos hacia su mujer le han puesto en la picota informativa hace ahora justo un mes y sus palabras tras salir en libertad tampoco han ayudado en demasía para ayudarle a mejorar su imagen pública y es que ha sido tachado de “machista” no solo por el presunto delito que pesaba sobre él, sino más por el motivo que decía tener su esposa para adjudicarle dicha acción: “Las mujeres siempre quieren los dineros”. Pero el cantante sigue sumando controversia a su situación. Ahora ha sido visto en compañía de unos amigos por las calles de Madrid dispuesto a celebrar el éxito de su último concierto, pero llamó poderosamente la atención la presencia de una mujer. A él esto le molestó muchísimo y terminó por perder las formas.

Diego ‘El Cigala’ no quiere estancarse en el pasado, pero este siempre le persigue. La acusación de presuntos malos tratos por parte de su mujer ha hecho que pierda conciertos programados, pues algunos empresarios no quieren contar con su presencia en sus escenarios mientras se dilucida qué sucedió realmente entre el cantante y su esposa. Aunque quedó en libertad tras pasar por el calabozo, la justicia determinó que “no hay indicio alguno que sustente dicha acusación”. Pese a ello no todos confían en él y prefieren alejarle de sus escenarios, cancelando conciertos, especialmente en el sur.

No sucedió así en Madrid, donde brilló este fin de semana. Para celebrarlo, Diego ‘El Cigala’ quiso disfrutar de la noche madrileña junto a dos amigos, con los que deseaba ir a cenar a un restaurante. Fue entonces cuando se encontró con un reportero, que le preguntó no solo por su trabajo y cómo se sentía tras su última actuación, sino también por saber quién era la hermosa mujer que le acompañaba al comprobar la buena sintonía que les unía. La respuesta del cantante fue tajante y, para muchos, desmesurada. Vea el vídeo para comprobar cómo el cantante reacciona ante las preguntas de conocer quién le acompaña y si, por algún casual, podría tratarse de una nueva ilusión en su vida en tiempos complicados entre él y su esposa tras la demanda de supuestos malos tratos. ¡Dale al play!