Hoy es un día especialmente duro para Alessandro Lequio y Ana Obregón. Es el cumpleaños de Álex Lequio, que hoy celebraría su 28 aniversario. Su temprana muerte, el pasado 13 de mayo, después de dos años luchando contra el cáncer, ha truncado las esperanzas del colaborador y la actriz de seguir junto disfrutando del joven. Ninguno de los dos imaginaron nunca tener que enfrentarse a vivir sin él.

Alessandro conmemora el cumpleaños de su hijo en sus redes

Por la mañana, el italiano intentaba comenzar su jornada como un día más. Así, desde primera se sentaba en ‘El programa de Ana Rosa’, donde cada semana charla sobre temas de actualidad junto a Ana Rosa Quintana y al resto de colaboradores del espacio. Pero su mirada no podía ocultar su profunda tristeza. Imposible no recordar a Aless en el día en que vino al mundo. «Miss you so much! 💜💛 «, ha escrito en su cuenta de Instagram. Junto a sus palabras, una bonita fotografía de Ana y Aless tomando vino durante un encuentro familiar.

El emotivo mensaje de Ana: «Te quiero desde siempre y para siempre»

Ana, por su parte, también subía a su cuenta de Instagram una bonita instantánea del día que nació Aless. En su post dedicaba un emotivo mensaje a su hijo. «Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado. Tengo el honor de ser tu madre, de haberte visto crecer, jugar, estudiar, reír, superarte, madurar, trabajar, brillar, amar, dar, sufrir, llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita. Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños», decía. «Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tu y al soplarlas estoy segura que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas. Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre».

El italiano, de compras en Madrid

Al salir de los estudios de Telecinco, Alessandro regresaba a su domicilio. Antes hacía una breve parada para realizar compras en una carnicería próxima a la residencia que comparte con su mujer, María Palacios, y la hija que tienen en común, Ginevra. Durante su paseo por las calles de la capital se le pudo ver con el semblante serio.

Un día triste para la familia de Álex Lequio

Y es que, por mucho que intenten seguir adelante con sus vidas, ya nada será igual para la familia. Nada podrá suplir la ausencia de Aless, a quien sus seres queridos han tenido tan presente en un día como hoy.