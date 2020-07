Ricardo Rodríguez, el marido de la colaboradora, ha transformado por completo su imagen. El resultado de su nueva imagen es asombroso.

Durante la cuarentena, a muchos hombres les ha dado por raparse la cabeza con maquinilla. A otros en cambio, han optado por dejarse crecer la barba. Otros muchos se han animado así a cambiar de ‘look’ después de tantos meses confinados en casa. Es lo que le ha pasado a Ricardo Rodríguez Olivares. El marido de María Patiño ha cambiado radicalmente de ‘look’ y el resultado es sorprendente. Guapo ya era. Pero ahora, con su nuevo aspecto, luce más atractivo aún.

Hace tres días, el hombre que comparte su vida con la colaboradora de ‘Sálvame’ y presentadora de ‘Socialité’ visitaba a un amigo estilista. Se puso en sus manos para someterse a una transformación capilar muy poco usual: ¡Teñirse la barba! Y no de cualquier color. No. El actor venezolano se ha lanzado y ha cambiado el tono a un rubio platino que no le queda nada mal.

El marido de María Patiño, encantado con su barba rubia

«Gracias amigo @nilsonquiroz siempre haces tu magia», escribía en su cuenta de Instagram, donde ha compartido una instantánea de su actual y renovada imagen. Aunque en un principio su barba lucía casi blanca, con el paso de los días su color ha tornado hacia un rubio más tenue.

Fue en agosto de 2019 cuando la periodista contrajo matrimonio con Ricardo, que ha sido su pareja durante los últimos 14 años. La suya ha sido siempre una relación discreta, alejada de los focos. Sin embargo, el día de su boda, celebrada en Sri Lanka, la gallega estaba tan feliz que no dudó en compartir su felicidad a través de sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram muchas personas de su entorno, entre ellos compañeros de trabajo, se enteraron de la noticia de su enlace. Porque la presentadora había mantenido sus planes en secreto, y muy pocos conocían que se convertiría en una mujer casada durante unas idílicas vacaciones en Asia. «Hay gente que lo sabía. En ese sentido quiero presumir de cómo me han cuidado y han defendido mi manera de vivir esto. De este programa lo sabía Gema, Mila y Belén Esteban. Nadie más», confesaba días después de la ceremonia, una vez que se incorporaba al trabajo.

Un hombre discreto, alejado de los focos

Lo cierto es que Patiño siempre había dejado caer que si algún día se animaba a cambiar su estado civil no deseaba que fuese una fiesta multitudinaria. «Si me caso espero que nadie se entere. O que se entere una vez haya pasado, aunque no sé si lo voy a conseguir», había confesado antes de dar el ‘sí, quiero’. Una vez que juró amor eterno a Ricardo reveló que todo había salido tal y como siempre había soñado. «Lo viví de una manera muy especial, como todas las novias. He tenido la boda que soñaba desde niña. La escena que colgué en Instagram era lo que yo siempre había soñado. Parecía una postal y cuando lo estás viviendo te entra un poco de vértigo. Me sentí afortunada. Tenía muy claro que quería el mar a mi lado», decía. Y explicaba también el motivo por el que subió una foto de su boda en su perfil de Instagram: «Cuelgo las fotos por tres motivos. El más importante porque quería compartirlo con el mundo entero. Porque era nuestro sueño. El segundo, porque iba a llegar aquí y se lo iba a contar a todo Dios».

Terelu Campos desvela el motivo por el que María Patiño se ausentó de ‘La Última Cena’

Hace un año de su idílica boda en Sri Lanka

Su boda, sin validez legal en España, no fue un obstáculo para considerarla perfecta. «Pude haber hecho la boda a nivel legal antes de celebrarla. Sabía lo que tenía que hacer, Podría haberlo hecho. No era un tema de ocultar, pero estaba absolutamente agotada. La boda no es legal y podía haberlo registrado antes. Solicité la documentación necesaria, pero estaba muy cansada», explicaba Patiño al regresar de Sri Lanka, luciendo orgullosa una alianza en una de sus manos.

La pareja empezó su idilio en Sevilla, donde vivía María Patiño años atrás. Poco después se trasladaron a Madrid. En todos estos años que ha sido su pareja, dRicardo Rodríguez apenas se ha dejado inmortalizar por las cámaras. Es un hombre celoso de su intimidad y no le gusta verse en los medios. Rodríguez, cuatro años menor que la presentadora, ha participado en series como ‘Gran Reserva’ y ‘B&b’. También ha hecho trabajos publicitarios para firmas como Foster’s Hollywood y Vitaldent.

Terelu Campos revela su objetivo no alcanzado con Rocío Carrasco