Silvia Fominaya celebra la sentencia de su divorcio: “Estoy muy contenta”

View this post on Instagram

Sabéis algo?? Ya soy SOLTERA de nuevo, después de 4 años de pleitos ⚖️ 👩‍⚖️ !! “ El éxito no es para siempre y el fracaso no es el final, lo que cuenta es el valor de seguir adelante “. Gracias a [email protected] por vuestro apoyo estos años ❤️. #divorcio #soltera #violenciadegenero #justicia #menores #hijos #matrimonio #soltera #fracasomatrimonial #mishijos #separada