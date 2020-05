Se avecinan días complicados para Isabel Pantoja. La tonadillera no solo debe soportar una larga cuarentena que ya dura nueve semanas y que tiene los ánimos por los suelos. Además, se enfrenta a un duro batacazo económico. En la edición impresa de SEMANA, disponible ya en tu quiosco, te contamos todos los detalles de la delicada situación de la cantante.

La crisis sanitaria global que azota al planeta está causando estragos en la economía de millones de personas. En especial los artistas, quienes han tenido que cancelar sus próximos conciertos ante las restricciones tomadas para frenar el avance de la pandemia. La distancia social que forma parte de las medidas de seguridad impuestas para evitar contagios impedirán que intérpretes y cantantes se encuentren con su público encima de un escenario.

Es una realidad que también tendrá que encarar la sevillana, quien ha tenido que cancelar varios proyectos que estaban firmados. Entre ellos, conciertos que tenía programados en el continente americano para mayo y que ha tenido que posponer para finales de 2020. Antes de que estallara la crisis del Covid-19, Isabel había anunciado dos conciertos en Chile los días 8 y 9 de mayo. Ante la crisis sanitaria global no le ha quedado más remedio que posponer sus actuaciones en el Gran Arena a los días 4 y 5 de diciembre.

Todos los detalles de su deuda con Hacienda, en SEMANA

En el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, ofrecemos un amplio reportaje en el que se desvela el panorama actual de la artista. En breve se verá sometida al azote de Hacienda. El Fisco llama a su puerta y le reclama el pago de una cuantiosa cantidad a la que deberá hacer frente próximamente.

En apenas dos meses, su vida ha dado un giro de 180 grados. En 2019 lograba remontar su carrera y llenar de nuevo sus arcas gracias a su participación en programas de Telecinco como ‘Supervivientes’ y ‘Idol Kids’. Todo parecía ir viento en popa: su jugoso contrato con Mediaset parecía ser su tabla de salvación definitiva tras haber dejado atrás sus días más oscuros en prisión, de donde salió hace cuatro años. Sin embargo, la llegada del coronavirus ha dado un giro radical a sus planes. No hace mucho creía que tenía su futuro encaminado. Incluso había rechazado algunos proyectos profesionales para centrarse en su faceta musical. Pero todo ha dado un vuelco. Y, una vez más, le tocará luchar para salir airosa de un complicado varapalo financiero.

Preocupada por su madre, doña Ana

En la información exclusiva que podéis encontrar en este número de SEMANA desvelamos los nuevos problemas de la sevillana. Y es que el pago que deberá abonar a Hacienda, sumado a este forzoso parón laboral, le va a poner muy complicadas las cosas de ahora en adelante. Este nuevo horizonte se junta con otra gran preocupación: el débil estado de salud de su madre, doña Ana.

Doña Ana, de 88 años, guarda cuarentena con Isabel y Agustín en Cantora desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo. Desde entonces, la cantante se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidar de la matriarca del clan, por la que siente verdadera devoción. Madre e hija siempre han estado muy unidas. La artista considera que la verdadera artífice de su éxito fue su madre. «Para mí es un orgullo tener la madre que tengo, porque gracias a ella soy quien soy. Ella fue la primera persona que vio la valía que tenía su hija, y se lo debo todo a ella, hasta la vida», ha dicho de ella.

El nuevo revés de Isabel Pantoja, en la revista SEMANA

Estas nueve semanas de confinamiento no han sido fáciles para la Pantoja. Su estado de ánimo no está en su mejor momento. Llevar dos meses aislada, sin poder ver a sus hijos y nietos, han minado sus fuerzas. Es una mujer familiar y necesita estar con los suyos. No poder acceder a ellos ya se le hace muy cuesta arriba. Además, la situación que atraviesa el país le preocupa. A sus 63 años, (50 de ellos han transcurrido sobre las tablas de un escenario) nunca antes había hecho frente a una situación de incertidumbre social y económica como la que estamos viviendo.

En el reportaje que te ofrecemos este miércoles en tu revista favorita encontrarás todos los pormenores del nuevo revés en la vida de Isabel Pantoja.