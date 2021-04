Cuando todo el mundo habla de su familia, Rocío Flores recuerda quién forma parte de su vida.

Todas las miradas están puestas en Rocío Flores después de que su madre, Rocío Carrasco, haya roto su silencio tras más dos décadas. La joven está intentando mantenerse al margen en un discreto segundo plano, pero sus movimientos están siendo seguidos con lupa. La hija de Antonio David Flores lleva una semana en Madrid cumpliendo con diversos compromisos profesional, además acaba de estrenarse como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. Nuevamente ha utilizado sus redes para lanzar un contundente mensaje donde recuerda quién considera que es su familia.

Una imagen vale más que mil palabras. Esto es lo que debe haber pensado Rocío Flores quien ha compartido su último plan con su tía, Gloria Camila Ortega. Acompañaba la publicación de un escueto, pero rotundo comentario: «Familia». Ha añadido el emoticono de un corazón. En esta distendida comida de la que nos ha hecho partícipes, a tía y sobrina les acompañaba David García, el novio de Gloria Camila.

Cuando todo el mundo habla de su familia, Rocío Flores recuerda quién forma parte de verdad de su vida. La joven se está alojando en la casa de Gloria Camila durante su estancia en Madrid. Ambas mantienen una estrecha relación y seguro que habrán tenido tiempo de hablar del sonado documental de Rocío Carrasco. Coincide que ninguna de las dos mantiene ningún tipo de contacto con esta última.

Su debut como colaboradora

Hace un año que Rocío Flores asumía su mayor aventura como concursante de ‘Supervivientes’. Ahora regresa a la televisión para cumplir con un nuevo reto en ‘El programa de Ana Rosa’ donde se ha estrenado como colaboradora. Entre nerviosismo y emoción, evitaba entrar a comentar el documental de su progenitora, pero se manifestaba en profundidad sobre Olga Moreno.

Ha recordado lo que supuso para ella su paso por los Cayos Cochinos de Honduras. «Se me removió todo absolutamente. Siempre he dicho que ‘Supervivientes’ me ha ayudado sobre todo en el crecimiento personal de manera brutal. Yo estoy muy agradecida a ello y yo volvería a ir». No ha dudado en hacerle un valioso mensaje a Olga Moreno -la mujer de su padre- para que disfrute de esta experiencia al máximo: «Yo tenía claro que tenía que dejar mi vida fuera y disfrutar la experiencia, que es lo único que le recomendé a ella. Espero y confío, y de verdad de corazón, que lo haga. Se lo he dicho claramente: olvídate de lo de fuera».

Para Rocío Flores, ‘Supervivientes’ supuso un antes y un después, no solo a nivel personal, también cambió por completo su físico. Perdió nada menos que 20 kilos tras el concurso: «Te recomiendan que comas bastante porque luego ahí vas a necesitar reservas. Yo en mi caso comí normal porque ya tenía reservas de por sí», bromeó.