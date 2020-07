En ‘Lazos de sangre’, donde es colaboradora, la hija de Rocío Jurado ha exhibido su tatuaje en la espalda. Un enorme y sorprendente dibujo cargado de significado.

Rocío Carrasco ha sorprendido a la audiencia de Televisión Española al mostrar una parte de sí misma que pocos conocían. Pero no se trata de un episodio revelador de su vida, sino de una parte de su anatomía que solo su círculo más cercano conocía en detalle. La hija de Rocío Jurado irrumpía en el plató de ‘Lazos de sangre’ para hablar de la vida del clan Nieto, cuyos miembros más conocidos son Ángel Nieto y su sobrino, Fonsi Nieto. Lo hacía ataviada con un espectacular vestido de rayas de su madre. «Creo que es del año 67 o 68», decía ante un fascinado Boris Izaguirre, presentador del programa.

La hija de Rocío Jurado exhibe su tatuaje en la espalda

Rocío, con una larguísima coleta alta, estaba realmente espectacular con el modelo de la chipionera. El venezolano la animaba a ponerse de pie y lucir palmito con el impresionante diseño que, -todo hay que decirlo-, le sentaba como un guante. Fue así como el escritor hizo un comentario sobre su tatuaje en la espalda, que la madre de Rocío Flores mostraba sin pudor, aprovechando el escotazo en la parte trasera de su atuendo.

Un impresionante Ave Fénix

El tatuaje en cuestión es un enorme Ave Fénix que cubre casi la totalidad de su espalda. Este pájaro mítico de la mitología griega es capaz de renacer de sus cenizas. Sin duda alguna se trata un dibujo cargado de significado para ella. De él ha explicado que se lo ha hecho un gran amigo suyo. Aunque sobre los motivos por los que se ha grabado este animal imaginario en su piel no ha dado detalle alguno. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Rociíto se siente identificada el ave legendaria que muere y se descompone tras arder en las llamas y es capaz de nacer de nuevo.

Los tatuajes de su hija Rocío

Rocío Carrasco no es la única de su clan que luce tatuajes en la piel. Su hija Rocío, al iual que ella, lleva varios. Uno de ellos es una frase que comparte con su novio, Manuel Bedmar. El joven lleva escrito en su cuello: «Que todo fluya». La joven, por su parte, tiene la continuación de la frase –«y nada influya»– en una de sus muñecas. Hace tres años, la nieta de ‘la más grande’ se hacía un tatuaje a la vez que su tía Gloria Camila. Juntas acudían a un estudio de ‘tattoos’ y, allí, la hija de Ortega Cano fijaba para siempre «Freedom», una palabra anglosajona que en castellano significa «libertad». Rocío se tatuaba «Nothing is lost forever». Una frase que, tras siete años sin hablarse con su madre, cobra especial sentido. Porque significa «nada está perdido para siempre». ¿Una prueba de que nunca ha tirado la toalla en su camino a la reconciliación con su madre?

Amador destapa lo que María Teresa Campos opina de Fidel Albiac

Horas antes de mostrar su tatuaje en directo, Rocío Carrasco volvía a ser noticia en el plató de ‘Sálvame’. Su tío Amador Mohedano intervenía en el programa para desmentir las declaraciones de Carmen Borrego. Ésta ha dicho en ‘Viva la vida’ que el exmánager le había pedido que quitara a su sobrina de su sillón en ‘Qué tiempo tan feliz’ para darle trabajo a su entonces esposa, Rosa Benito. «Decir que yo la llamaba para que quitaran a mi sobrina Rocío para que metieran a Rosa… ¡En qué cabeza cabe! ¡Qué poca vergüenza!», se lamentaba en un audio enviado a Antonio David Flores.

Amador también ha contado que en aquella época María Teresa Campos le habló de manera muy negativa sobre de Fidel Albiac. Durante una conversación en la que la malagueña le explicaba el fracaso de ‘Nacidas para cantar’ (el programa que presentó durante solo un mes en Canal Sur con Rocío Carrasco), ésta cargaba duramente contra el marido de su amiga. «Calla, Amador. ¡De menuda me he librado, porque el trato que me hicieron fue horrible. La prepotencia de Fidel conmigo. Me he librado de una buena, así que encantada», admitía.

Asimismo, lanzaba un mensaje de esperanza al hablar del distanciamiento con su sobrina: «En mi mesita tengo una imagen de la Virgen de Regla y una foto de mi hermana Rocío. Tengo una vela encendida por mi hermana y por la familia, para que recapacitemos todos y dejar estos malos rollos, que no llegan a nada. Yo he criado cuatro hijos y sé que los momentos de los niños son ahora. Está complicado, pero ojalá suceda. Si Rocío estuviera viva no pasaría esto».