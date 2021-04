«Está denunciada por mí, como mucha gente sabe, porque un día se permitió el lujo supuestamente de dar a entender que no había que hacerme caso, porque estaba mal de la cabeza», ha afirmado.

Rocío Carrasco con su documental ha sacado a relucir a un importante nombre en la vida de su padre, Raquel Mosquera. La peluquera se ha propuesto defender la memoria de su difunto marido y lo hacía con una extensa nota publicada vía redes. Además, arremetía duramente contra Belén Rodríguez, una de sus enemigas confesas, con quien ha protagonizado memorables enfrentamientos en los platós de televisión.

No ha querido pronunciar el nombre de la periodista y se ha dirigido a ella como «la innombrable». Lo hacia tras la intervención de esta en ‘Sábado Deluxe’. «Me parece tan injusto, entre otras cosas, que cierta persona, se le permita estar sentada en un programa de televisión como esta noche la innombrable, que no se merece ni que diga su nombre, y que está denunciada por mí, como mucha gente sabe, porque un día se permitió el lujo supuestamente de dar a entender que no había que hacerme caso, porque estaba mal de la cabeza, o me había dedicado a otro tipo de trabajo que no era la belleza».

Se ha mostrado tremendamente enfadada y se refería a su discurso en televisión. «Se permite el lujo nuevamente esta noche de insinuar otras cosas, supuestamente. ¿Por qué eres tan valiente que no las dices directamente? Os pregunto ¿eso es justicia? y encima que la lleven a televisión y se permite el lujo nuevamente de hacerlo».

Belén Rodríguez, amiga personal de Rocío Carrasco, siempre ha sido muy crítica con Raquel Mosquera. La peluquera también ha hecho alusión a esta amistad: «Y se permiten el lujo de defender a otras personas que presumen de ser sus amigas, y que supuestamente están en tratamiento o padece una enfermedad como yo, por esa regla de tres tampoco habría que hacerles caso. Digo yo». Cabe recordar que Raquel Mosquera sufre desde hace años un trastorno bipolar.

Concluía su ‘post’ agradeciendo el apoyo de muchas personas anónimas vía redes sociales: «Que sepáis que me escribe muchísima gente como se puede ver en Instagram y por lo privado por qué les parece muy injusto. Desde aquí, os doy las gracias, por vuestro apoyo y cariño!!!! Por lo que está ocurriendo, como muchas asociaciones de enfermedades mentales y demás».

Una sonada enemistad

La guerra entre Raquel Mosquera y Belén Rodríguez viene de largo. Ambas han coincidido en distintas ocasiones en televisión y siempre han saltado chipas entre ellas. Durante una de las últimas ocasiones la periodista abandonó el plató de ‘Sábado Deluxe’ y María Patiño -presentadora en aquella ocasión- tuvo que mediar después de que Belén realizase diversas insinuaciones. En otra ocasión, la periodista señaló que se estaba poniendo «en brote». El enfado de la peluquera fue inmediato ya que interpretó que se estaba refiriendo a la enfermedad que sufre desde hace tiempo.