Gianmarco Onestini ha tratado de hacer ver que ha pasado página y que Adara Molinero forma parte ya de su pasado. Sin embargo, el hecho de que su exnovia haya caído rendida ante los encantos de Rodri, el chico con el que tonteaba y motivo por el que rompieron, ha hecho que reviva el dolor de aquellos meses de cuarentena en soledad. Ahora, quiere hacer ver que la ha olvidado, con el lanzamiento de su primera canción como cantante, ‘Maracana’, en cuyo videoclip aparece rodeado de chicas semidesnudas y con su hermano, con el que presume del trabajado cuerpo que ambos han logrado obtener en el gimnasio.

Sin embargo, además de llamar poderosamente la atención la estética del videoclip, donde Gianmarco Onestini presume de dinero, de chicas, de fama y de musculado cuerpo, también le dedica algunos mensajes ocultos a su ex, Adara. La letra de la canción con la que Gianmarco sigue los pasos de Ylenia Padilla o Sofía Suescun parece un resumen de la agitada historia de amor que vivió en ‘GH Vip 7’, en ‘El tiempo del descuento’ y, brevemente, alejado del calor de los focos de un plató o un reality.

“Bebé, tú y yo perdimos el control, pero esto ya pasó” o “si se apagan las luces… ella seduce”, son dos de las frases que más diana hacen en lo que a describir su polémico romance se refiere. Perdieron el control, eso todos lo vimos, pero lo curioso es que Gianmarco Onestini use la confesión de Adara de que no practica sexo con la luz encendida y espera que la oscuridad sea partícipe de la magia de sus juegos de alcoba. Pero hay muchas otras frases que nos hacen pensar que no ha olvidado a Adara. Vea el videoclip: