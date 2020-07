La relación entre Alejandra Rubio y Tassio de la Vega va viento en popa. El idilio entre la hija de Terelu Campos y el empresario del mundo del vino sigue su curso. Y mejor que nunca, por cierto. Las pruebas de que su idilio se consolida día tras día quedan recogidas en las respectivas redes sociales de los jóvenes.

Ahora que que la desescalada nos ha permitido trasladarnos con libertad de una provincia a otra, ambos jóvenes están aprovechando para moverse a sus anchas por la geografía de nuestro país. Esta misma tarde disfrutaban de una divertida jornada en compañía de unos amigos en la isla de Ibiza, destino de su última escapada. La nieta de María Teresa Campos ha enseñado lo a gusto que está con su chico y con los amigos que tienen en común. Junto a ellos ha compartido un vídeo en el que cantan y bailan en el interior de un coche.

Escapada a Ibiza en compañía de unos amigos

Las imágenes espontáneas y naturales de su paseo en coche por la isla pitiusa dan fe de que el ‘affaire’ entre la colaboradora y Tassio se afianza. Lo suyo empezó poco a poco, pero a medida que pasa el tiempo su romance va tomando cuerpo. Cuando se destapó que estaba saliendo con el empresario, Alejandra respondía de manera prudente a las preguntas de la prensa. «Tassio y yo nos estamos conociendo», explicaba. «Estoy muy bien. Estoy siendo prudente. Le estoy conociendo y ya está. Estoy ilusionada, pero no voy a hablar de una persona que no pertenece a esto».

Alejandra, visiblemente feliz

A día de hoy, Alejandra no esconde esa ilusión que siente cuando está con su chico. Así de radiante se muestra en su cuenta de Instagram: cantando y contoneándose en compañía de su pandilla. Justo hace 24 horas la veíamos en un escenario completamente diferente, ya que asistía al funeral de Álex Lequio, al que también asistía Terelu, en la parroquia

Tassio, propietario de una conocida bodega de vinos

Tassio, de 28 años y perteneciente a una conocida familia de empresarios de la capital, es dueño de su propia bodega. Su marca de vinos es muy popular y lleva por nombre Oissat, que es su nombre al revés. Su firma ha formado parte de alguno de los eventos más importantes del país. También ha participado en diversas labores humanitarias y ha patrocinado eventos deportivos.

Cuando se le ha preguntado por su ‘affaire’ con Alejandra también ha querido ser caut. «Tenéis que preguntarle a Ale. Yo no soy un personaje mediático ni me dedico a esto. Además, ella os va a contestar encantada», ha indicado. «Ella es una persona que todo el que está al lado sabe apreciarla y ¿Cómo no voy a estar contento?»

El novio de Alejandra se considera «una persona independiente»

De las escasas declaraciones que se conocen de Tassio destacan las que él mismo recoge en la web de su bodega. «Como arquitecto, he viajado y he conocido la manera de trabajar en otras latitudes, como Shanghái, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami… Con las enseñanzas adquiridas he querido poner en valor la fuerza de la creatividad frente a la costumbre, a una manera de trabajar cuadriculada, sin aristas de libertad. Es el reflejo de mi vida: a base de trabajo y esfuerzo, mis padres y yo hemos conseguido sacar adelante una empresa de arquitectura e ingeniería de la que estoy muy orgulloso, pero siempre he querido impulsar esa llama interior que es la creatividad. Esa energía me llevó a moldear y poner en marcha la bodega. El vino para un arquitecto debe ser como un referente, porque en la vida todo es arquitectura», reza su biografía en el site de su empresa.

El joven que ocupa el corazón de Alejandra Rubio se considera una persona emprendedora gracias a la experiencia vital que ha tenido desde la infancia. «La relación con mi familia ha hecho que yo sea una persona independiente, compleja y con un razonamiento diferente. (…) La bodega es el resultado de los valores transmitidos y la educación que he recibido», ha admitido al hablar de su exitoso negocio.