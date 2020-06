Paz Pastor, viuda de Manolo Segura, siempre ha mantenido una excelente relación con la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, a pesar de ser la otra mujer importante en la vida de su marido. La muerte de su esposo este jueves ha dejado a la familia al completo sumida en la tristeza, por lo que este jueves decidieron reunirse en el tanatorio para hacer piña, unir fuerzas para sobrellevar la pérdida y despedirse del padre biológico de Borja Thyssen. Sin embargo, dos grandes ausencias llamaron especialmente la atención de todos: la de la propia Carmen Cervera y la de su hijo Borja. ¿Dónde estaban? ¿Por qué han decidido no asistir?

Sobre esto, la propia Paz Pastor ha querido poner los puntos sobre las íes, dejando claro el profundo amor que la baronesa Thyssen y su hijo sienten hacia Manolo Segura. Por ello, no ha tenido más remedio que desvelar la motivación o los problemas que madre e hijo han tenido para estar arropando a la familia y amigos de un hombre tan importantes en sus vidas. “He hablado con Borja, con Tita, han estado muy pendientes, todo esto Borja estaba intentando venir, ahora los vuelos están más complicados y les ha pillado fuera, pero han estado muy pendientes. Lo quieren muchísimo y ha estado rodeado de gente que le quiere mucho”, excusa Paz Pastor, que no quiere que se ponga en duda el amor de la familia Thyssen hacia su esposo.

Además, Paz Pastor ha querido confesar cómo ha sido todo el proceso, desde el ingreso en el hospital hasta el fatal desenlace de Manolo Segura. Asegura que todo ha sido muy rápido, que en un primer momento el cáncer que le fue diagnosticado estaba controlado y parecía que todo se iba a solucionar, pero en el último momento apareció una metástasis y todo se precipitó. Vea el vídeo para ver cómo lo explica ella misma. Dale al play.