Pilar Rubio y Sergio Ramos celebraban ayer por la tarde el cumpleaños de uno de sus tres hijos: Sergio, nacido en 2014. El pequeño ha cumplido seis añitos en pleno Estado de Alarma, pero este régimen excepcional no ha sido impedimento para que sus padres organizaran una fiesta familiar para celebrar su aniversario. A la celebración también se sumaron unos invitados muy especiales. Y es que varios agentes de policía se acercaron al domicilio de la presentadora y el capitán del Real Madrid para felicitar personalmente al niño.

Varios vehículos de la policía llegaban a la residencia de la pareja para desearle al pequeño Sergio un feliz cumpleaños. El futbolista del Real Madrid ha querido agradecer el gesto con un mensaje muy emotivo a través de su cuenta de Instagram.

«En momentos especiales, sorpresas especiales»

«En momentos especiales, sorpresas especiales. No solo nos protegen, sino que alegran a los niños que cumplen años. Hoy le ha tocado a Sergio Jr», escribía el deportista del equipo merengue. En su publicación etiquetaba a la Policía Nacional y adjuntaba un «gracias» de manera destacada.

Son muchos los policías locales y nacionales que han cantado el ‘cumpleaños feliz’ a los niños españoles durante el confinamiento provocado por la crisis del coronavirus. La misión de este cuerpo de seguridad es proteger el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero, debido a las excepcionales circunstancias que vive el país desde hace dos meses, numerosos agentes han arropado a los más pequeños de todos los rincones de nuestra geografía el día de su cumpleaños. Su iniciativa ha mostrado la cara más humana y amable de la policía, que ha actuado durante este periodo como un verdadero bálsamo para muchas familias.

Su aportación no ha pasado por alto para Sergio Ramos, que ha querido dejar constancia de su gratitud en sus redes sociales, donde lo siguen más de 38 millones de personas.

Sergio Ramos comparte fotos con su hijo mayor

El deportista no solo ha escrito un mensaje a los policías. También ha compartido varias fotografías de su hijo mayor. Una de ellas muestra al jugador del equipo merengue sosteniendo en brazos a su niño tras un encuentro deportivo. «Amor eterno», ha escrito, orgulloso.

«Te quiero, mi Nano»

Otra de las instantáneas muestran a su primogénito, que guarda un gran parecido con su madre, con un pijama de Star Wars. «Te quiero mi Nano», ha comentado en su publicación.

Un padre orgulloso… de casi cuatro hijos

Además de su faceta como deportista de élite, lo que más llena el corazón del jugador de Camas es su familia. Ramos y Rubio están de doble enhorabuena, ya que en breve darán la bienvenida al mundo a su cuarto hijo.

«El tiempo pasa demasiado deprisa»

Ayer por la tarde, la presentadora compartía una fotografía con u marido y sus niños en la terraza de su casa. «Seis años ya… El tiempo pasa demasiado deprisa. Lo atraparíamos para seguir disfrutando sin fin de esa melenita morena cargada de bondad, generosidad y cariño«, decía.

«Deseamos que seas siempre feliz»

«Hijo, deseamos que sigas creciendo con esa alegría y ese sentimiento que te hace único. Deseamos que siempre seas feliz y que sepas que tus padres y hermanos siempre van a estar a tu lado. ¡Te queremos! ❤🖤❤ Happy birthday, #SergioJr! We love you to pieces», concluía la felicitación de la madrileña.

Hace apenas unos días, Pilar hablaba en exclusiva con SEMANA sobre su embarazo y este tiempo que lleva encerrada en casa con su familia. En su charla con esta publicación explicaba que ha sacado provecho del confinamiento para ejercer a tiempo completo como madre. Ahora soy multifuncional. Soy profe, animadora infantil, soy mamá a todas horas…. O sea, lo de todos los días pero multiplicado por 10″, decía. Pero no ha dejado de lado su trabajo: «Además tengo que seguir trabajando, estando en contacto con mis 5 millones de seguidores, compartiendo con ellos mis consejos, ayudando a mujeres que están en mi misma situación. Así que el día está completo para mí y no hay mucho tiempo para descansar. De hecho, en estos casi dos meses que llevamos de confinamiento hemos visto solo una película. ¿Te lo puedes creer? No me ha dado tiempo a más, imagínate».