1 Un cuerpo de escándalo

Antes de conocer al jugador sevillano, Pilar no se había planteado tener hijos. «Nunca me lo había planteado porque en este trabajo viajas mucho, no tienes un horario. Esa inestabilidad no me daba fuerzas para tener un hijo. No me veía». Sin embargo, estar junto al de Camas le ha dado la estabilidad necesaria no solo para formar una prole, sino una familia numerosa de cinco miembros… ¡que no descarta ampliar!