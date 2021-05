«Hoy Madrid sabe a verano», comentaba la actriz vía redes que se ha reunido con sus grandes e inseparables amigas, ‘Las Pencas’.

Reuniones entre amigos, salidas primaverales que saben a verano, comidas al sol… Paula Echevarría y Miguel Torres están disfrutando al máximo de su bebé que en breve cumplirá su primer mes de vida. La actriz nos está haciendo partícipes de una etapa muy dulce en la que, sin duda, el principal protagonista está siendo su pequeño. La asturiana ha aprovechado una cálida jornada en la capital para realizar una completa salida en la que no faltaron los reencuentros.

«Hoy Madrid sabe a verano», comentaba vía redes junto a su pareja. También se reunía con sus grandes e inseparables amigas, ‘Las Pencas’, para apoyar la inauguración del nuevo espacio de la diseñadora Alicia Hernández. «Todas para una y una para todas», era el grito de guerra de Paula en redes.

Miguel Junior se convirtió en el protagonista de la jornada. Todos querían verle de cerca y hacerle carantoñas. La intérprete ha bromeado publicando una imagen del orgulloso papá junto al coreógrafo Javier Castillo, Poty, y el exfutbolista Miguel Melgar. «De los creadores de… ‘Tres hombres y un bebé’ llega… Tres hombres que necesitan babero y un bebé».

Gracias a las altas temperaturas que se vivieron en Madrid el viernes, Paula Echevarría pudo estrenar prendas casi veraniegas. La actriz eligió para la ocasión un favorecedor vestido con estampado paisley en color azul que combinó con sandalias romanas.

Como buena ‘influencer’, Paula está compartiendo parte de sus vivencias durante esta segunda maternidad en la que Daniella, fruto de su relación con David Bustamante, está muy presente ejerciendo como una gran hermana mayor. «Y entonces el corazón se duplica…Y cuando pensé que no podía querer más, que no me cabía más amor.. me di cuenta de que vaya si había sitio para más…», era el mensaje que publicaba con motivo del reciente ‘Día de la Madre’. En aquella ocasión volvía a derretirse con sus pequeños y abría su álbum más personal para compartir algunas preciosas estampas en blanco y negro.

Su segunda maternidad

Noches en vela, el primer paseo, reencuentros con amigos… Está siendo una etapa repleta de grandes momentos para la familia que poco a poco se va adaptando a un tiempo de cambios con un bebé en casa. Miki, como Paula llama cariñosamente a su hijo, está siendo el centro de todo. El muro de Instagram de la actriz refleja unos días mágicos que nunca podrá olvidar. Además, también está aprovechando para recuperar su forma física tras el embarazado. Ya ha comenzado a ejercitarse, lo hace asesorada por profesionales en la materia y de forma paulatina. También derrochando grandes dosis de humor, para ello no dudaba en compartir un meme de ‘Los Simpsons’ donde se podía leer: «San Ignacio, San Ignacio, que me baje la barriga sin ir al gimnasio».