La asturiana no ha querido pasar por alto esta fecha marcada en rojo en su calendario y lo ha hecho a través de un emotivo mensaje.

Paula Echevarría y Miguel Torres llevan tres felices años compartiendo vivencias, caminando juntos… Tiempo en el que se han convertido en una sólida pareja que espera ilusionada la llegada de su primer hijo en común. Todo comenzó el 1 de enero de 2018, pero… ¿Cómo se fraguó este romance que pronto acaparó la atención de la prensa? Con motivo de este aniversario, la actriz nos ha hecho partícipes de algunos datos hasta ahora desconocidos.

La asturiana no ha querido pasar por alto esta fecha marcada en rojo en su calendario y lo ha hecho a través de un emotivo mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram. «3 años han pasado ya de aquellas 5 horas al teléfono…», ha reconocido. Cabe recordar que cuando comenzaron su romance, ambos vivían en ciudades distintas, él militaba en las filas del Málaga CF mientras que ella residía en la capital.

Las largas conversaciones a través del móvil pronto dieron lugar a algo más que un fuerte apego. Y así lo ha contado la actriz: «De darnos cuenta de que ahí había algo mucho más grande que una amistad». Poco a poco, fraguaron un sonado noviazgo que acaparó las portadas de revista. Ella ha explicado que posteriormente pasaron de comprometerse a respetarse, pero «siempre sumarnos el uno al otro».

Incluye en este mensaje una nota de sincero agradecimiento. «Sigo dando las gracias cada día al universo por haberte puesto en mi camino». Y las siguientes palabras para terminar: «Quiero siempre contigo, quiero todo contigo.. ❤🌹🔐 #SiempreJuntos #Mío #1/1 #Aniversario». Además, lo acompaña de un bonito vídeo en el que la pareja se funde en un romántico beso mientras se oye de fondo: «Happy anniversary!».

Bebé en camino

Paula y Miguel dan la bienvenida al año con una celebración por partido doble cuando en este 2021 esperan la llegada de nuevo miembro. En los próximos meses nacerá su primer hijo en común, Miguel Jr, que seguro se convertirá en el mejor compañero de juegos de Daniella, de 12 años, la hija de la intérprete y David Bustamante.

Paula cerraba el 2020 haciendo balance: «Un año que nunca vamos a olvidar… nos lo has puesto difícil de narices, a unos más que a otros, claro está 🙏🏻😔.. pero yo siempre, de todo en la vida, me quiero quedar con la parte positiva.. y empezando porque a ninguno en la familia nos ha faltado salud, no me puedo quejar…», señalaba.

Una vez más, tenía muy presente a su mejor compañero de vida. «Me he enamorado de la misma persona todos y cada uno de los días del año y eso, es una suerte… 👩‍❤️‍💋‍👨». Además, recordaba a su hija: «He pasado con mi «pequeña» todo ese tiempo de ocio que tantas veces anhelamos pasar y hemos aprendido tanto la una de la otra! 👩‍👧». Y como colofón, aludía a su embarazo: «Nos has traído una ilusión que hace que esperemos al 2021 con los brazos abiertos y llenos de amor… 👶🏻💙».