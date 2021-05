La intérprete, que está viviendo una dulce etapa, ha disfrutado de uno de los ‘Días de la Madre’ más especiales.

«Y entonces el corazón se duplica…», con este significativo mensaje Paula Echevarría celebraba uno de los Días de la Madre más especiales. La actriz, orgullosa mamá de dos pequeños, abría su corazón para compartir con sus seguidores el momento tan especial que atraviesa: «Y cuando pensé que no podía querer más, que no me cabía más amor… me di cuenta de que vaya si había sitio para más…».

«Que surte la mía», añadía sincera. Ha compartido algunas tiernas imágenes en blanco y negro de sus dos hijos. El benjamín de la familia, Miguel Jr, fruto de su relación con Miguel Torres nació el pasado 11 de abril e hizo inmensamente feliz a la asturiana. Tres intensas semanas que Paula resumía compartiendo algunas fotos inéditas que demuestran la complicidad que ya tienen los hermanos.

Daniella, la primogénita de Paula Echevarría de su matrimonio con David Bustamante, está encantada con el bebé a tenor por las preciosas fotos que ha compartido su progenitora. En las mismas se ve cómo la niña se deshace en mimos, carantoñas y muchos cuidados. Incluso consigue dormir plácidamente al bebé sobre su pecho, algo que derrite por completo a la asturiana.

La intérprete está viviendo una dulce etapa y como buena ‘influencer’ no duda en compartir a golpe de ‘click’ algunos momentos importantes. Estas últimas semanas han estado repletas de primeras veces, esas que nunca se olvidan, como el primer paseo con su bebé. «La verdad me ha resultado bastante más fácil que el primer paseo con su hermana que creí que no acababa nunca de prepararnos! Supongo que la experiencia es un grado!», señalaba en redes.

La actriz está disfrutando al máximo, pero las noches en vela también están protagonizando su día a día. Eso sí, el amor siempre gana: «Con ojeras, sin maquillaje, con filtro, sin peinar, con amor, mucho amor… «, reconocía en una de sus recientes publicaciones. Además, Paula está intentando, poco a poco, recuperar su forma física y ya ha comenzado a entrenarse de forma paulatina.

La familia al completo se va adaptando a un tiempo de grandes cambios y con un bebé en casa. Su muro de Instagram está siendo reflejo de unos días increíbles en los que Daniella está siempre presente. La pequeña, de 12 años, no se separa de Miki -como Paula llama cariñosamente a su hijo- y está ejerciendo como una gran hermana mayor.

La figura de Paula tras dar a luz

Poco después del nacimiento de su bebé, Paula mostró cómo había quedado su tripita. «Si el bebé ya está fuera… que hay ahí dentro aún?? Será la felicidad que ocupa lugar?», bromeaba. Aprovechaba para mandar este mensaje: «Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella).. pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real. Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! Ánimo a todas las mamis!❤».