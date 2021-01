Momentos de emoción, tributos… Te contamos los detalles de una gran noche en la que se desplegó la primera alfombra roja de este 2021.

Arrancamos la temporada de galardones de nuestro cine con los Premios Forqué. Una ceremonia atípica que, por supuesto, estuvo marcada por las medidas de seguridad que establece la pandemia. Entre mascarillas, distanciamiento y nervios… hubo tiempo para honrar, y mucho, al sector audiovisual. Te contamos todos los detalles de lo que no se vio durante una gran noche en la que se desplegó la primera alfombra roja de este 2021.

Aitana Sánchez Gijón y Miguel Ángel Muñoz se convirtieron en los mejores maestros de ceremonias. La pareja derrochó buena sintonía sobre el escenario que contó con un aforo reducido -alrededor de 300 invitados- en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid. El actor, además, quiso tirar de improvisación para tener un gesto con uno de los pilares de su vida, su Tata. «Me saltó el guion, Tata, te manda un aplauso muy fuerte por parte de la profesión», le decía emocionado. Mientras que Aitana no podía más que señalar que el año que viene la esperaba en ese mismo escenario por el documental que ha realizado, ‘100 días con la Tata’.

Las medidas de seguridad fueron estrictas. Las mascarillas solo se quitaron para el photocall donde a los periodistas, en otras ocasiones agolpados, se les habilitó un curioso balcón. También hubo PCRs para dar fe de que no se colaba ningún positivo en la gala. Miguel Ángel Muñoz mostraba a través de sus redes cómo se sometía a la prueba.

La alfombra roja se vistió de gala y brilló con luz propia, entre los colores elegidos predominó el negro. Aitana Sánchez Gijón, Natalia de Molina, Belén Cuesta… optaron por este que siempre es una elección segura. Esta vez aún más ya que contenía una nota de sentido tributo, las artistas recordaron así a las víctimas fallecidas por coronavirus.

Un premio que vale por dos

Una de los momentos más emotivos corrió a cargo de la actriz Elena Irureta quien no dudó en compartir su premio a la mejor interpretación femenina con su compañera en la serie ‘Patria’, Ane Gabarain. «O nos dan a las dos o no nos dan», afirmaba con firmeza. Gabarain subió, finalmente, al escenario y no pudo más que rendirse ante la intérprete: «Más que merecido el premio para Elena Irureta, grande actriz», le decía.

Pablo López consiguió erizar la piel de los presentes con su inconfundible música. El andaluz interpretó con su piano ‘La niña de la linterna’ mientras que Pablo Alborán también trasladó emoción con el tema ‘Corazón descalzo’. Entre los premiados, ‘Las niñas’ de Pilar Palomero, galardonada como el mejor largometraje de ficción. Javier Cámara se coronó como el mejor intérprete masculino mientras que Patricia López hizo lo propio en la sección femenina. La mejor serie fue ‘Antidisturbios’ de Rodrigo Sorogoyen y el mejor largometraje documental fue a parar a ‘El año del descubrimiento’ de Luis López Carrasco.