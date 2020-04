Nacho Vidal ha hecho unos comentarios sobre los profesionales de la sanidad que han hecho arder las redes sociales. Al actor porno le ha caído un aluvión de críticas tras afirmar que no entiende por qué cada tarde los españoles dedicamos un aplauso masivo a los sanitarios que se juegan la vida por frenar el avance de la pandemia en nuestro país.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha concedido una entrevista en ‘Sálvame’. Allí ha hablado de cómo vive este periodo de encierro en su casa de campo en el municipio de Enguera, en Valencia. Y ha revelado que su tienda online de artículos eróticos ha aumentado sus ventas en un 80% gracias a, entre otras cosas, el incremento de la demanda de juguetes sexuales. «Estoy trabajando incluso como mozo de almacén», reconocía. Su conversación con Jorge Javier Vázquez parecía de lo más normal… hasta que ha empezado a valorar la situación actual del país.

«Cuando haga mi trabajo que también me aplaudan»

«Todo el mundo sale a aplaudir al balcón, ¿pero qué pasa con todas esas personas que no tiene balcón? ¿A esos quién los está ayudando? Aplaudimos a algo por lo que tenemos derecho y por lo que pagamos impuestos. No sé de quién salió la idea de aplaudir a los sanitarios», ha explicado. «Cuando haga mi trabajo que también que me aplaudan». Jorge Javier le respondía: «Lo que pasa es que el trabajo de esta gente tiene otros componentes. Tú no te la juegas. Estamos aplaudiendo a unas personas que se lo merecen. No quita que otras personas que se lo merecen también sean reconocidas. Es como si envías a un bombero a apagar fuegos sin manguera».

«Tenemos derecho porque pagamos por ese servicio», insistía el actor. «Ellos están haciendo su servicio. No hago culpable al gobierno para nada. No me estoy metiendo con el gobierno. ¿Dónde están esas ayudas, el dinero que pagamos como ciudadanos, dónde están nuestros impuestos? Se han gastado dos millones de euros en mascarillas. ¿Qué hacemos con dos millones de mascarillas? Todo el pueblo de España estamos ayudándonos entre nosotros cuando pagamos impuestos para tener esa ayuda. ¿Qué pasa con todo el dinero que ponemos? ¿Ese dinero dónde está?».

Jorge Javier defiende a los sanitarios

El presentador lo animaba a reflexionar sobre sus palabras. «Disparemos alto, no a los pobres sanitarios, que están jugándose la vida». Nacho le respondía: «No digo que no aplaudamos, que no lo celebremos. Han puesto más de 700.000 euros en multas. ¿Todo ese dinero dónde se va? Me parece una barbaridad. Yo sé lo que pago en impuestos».

Jorge Javier la ha recordado que los aplausos también suponen un reconocimiento por parte de la sociedad a un colectivo que “se ha dotado de muy pocos recursos a unos sanitarios que deberían estar mejor pagados, en mejores condiciones y que en muchas ocasiones trabajan casi de forma milagrosa”.

Aluvión de críticas en las redes: «Estás alejado de la realidad»

En cuestión de minutos, las redes sociales han echado a arder ante los comentarios del actor porno. «Diciendo que estamos aplaudiendo a personas que únicamente están haciendo su trabajo, que tenemos derecho a sanidad y seguridad, que por qué nadie le aplaude cuando él hace su trabajo. Este señor es gilipollas«, decía una usuaria de Twitter. «No entiende que los aplausos son de agradecimiento por todos aquellos que se están dejando la piel en cuidarnos a pesar de no tener todos los medios de protección para ello», comentaba otro. en esta crisis no sólo se paga a según qué gente por hacer su trabajo y hacerlo bien. «Aplaudimos a mucha gente por su actitud. Por alargar turnos, por jugarse la vida, por dar cariño a personas que no tienen familiares cerca. Estás alejado de la realidad», matizaba otra de las usuarias, indignada.

Entre los muchos calificativos que han recibido sus polémicas declaraciones destacaban términos como «inconsciente» o «estúpido». «El riego le llega solo a una parte de su anatomía», escribe alguno. También hay quien ha aplaudido sus declaraciones, aunque en menor proporción.

Nacho Vidal volverá a aparecer en televisión en el programa ‘Entre Ovejas’, de TVE. El espacio será emitido el miércoles 22 de abril a las 22:55 en La1 de la cadena estatal. «Tenía muchas ganas de que llegase este momento. Hice este rodaje con muchísima ilusión y con dos grandes compañías», admite el actor en sus redes sociales sobre esta pequeña colaboración en la pequeña pantalla.