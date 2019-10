5 Alejandro Albalá habla de «la frialdad» de Sofía

Por su parte, Alejandro Albalá se posicionaba a favor de Hugo. También cree que el tonteo de Kiko Jiménez con Estela Grande es parte de un montaje pactado previamente con Sofía. «Yo he vivido lo mismo, y a mí me llama la atención cómo ella pueda mirar los vídeos con esa frialdad. Yo no podía ni mirar los vídeos», decía el exnovio de Chabelita.

2 Sofía insulta a sus dos ex parejas

El contraataque fue la respuesta de Sofía a sus dos ex. Señalando a cada uno de ellos, decía: «La diferencia es que éste (Alejandro) es muy listo y muy malo y éste (Hugo) es cortito y hace lo que puede». Hugo estallaba al escucharla: «A mí me va muy bien en la vida muy bien para que me llames cortito».

Sofía Suescun se derrumba ante el tonteo de Kiko con Estela