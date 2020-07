Mónica Hoyos está viviendo un calvario con los okupas que se niegan a abandonar su casa. La presentadora denuncia sentirse desamparada por la justicia y las autoridades. Esta es su complicada historia. Vea el vídeo, porque además aprovecha para hablar de nuevo de Carlos Lozano

Mónica Hoyos está viviendo un auténtico calvario con los okupas que se niegan a marcharse de su casa y que, además, no están por la labor de hacer frente al pago del alquiler que les corresponde. Una desagradable situación por la que atraviesa desde el pasado mes de noviembre. “Tengo una inquilina que no me paga, por lo que ya se convirtió en okupa en mi casa, le he ofrecido que se vaya, que no le cobro y ni caso, no contesta a los burofaxes ni a las llamadas… y ¿sabéis a quién protege la ley?”, trataba de desahogarse en sus redes sociales la presentadora, que no encuentra solución a un problema que le ha dejado sin casa y sin ingresos.

Sobre esto ha hablado largo y tendido ahora Mónica Hoyos con los reporteros de ‘Europa Press’, para los que narra la difícil situación en la que se encuentra por culpa de los okupas. La presentadora dice sentirse desamparada por la justicia y denuncia que tiene las manos atadas ante una situación en la que lleva las de perder, pese a no haber hecho nada malo. “Más que desprotegida, lo que me siento es, no solo por mí, por la gente que está toda la vida ahorrando y hacen todo lo posible por una propiedad para ellos, tener algo que se lo han currado, sí que están un poquito en el limbo, sin que nadie les ampare”, asegura la también actriz, que ha explicado cómo surgió su difícil situación y cómo espera salir de ella.

Además, Mónica Hoyos no tiene reparos en hablar sobre el padre de su hija Luna, Carlos Lozano, con el que ya no atesora la idílica relación de años atrás, cuando Miriam Saavedra no había hecho acto de presencia en sus vidas. La pareja se ha resentido del rencor surgido entre tanta batalla mediática y no logran encontrar un acuerdo. Esto es lo que dice ahora Mónica Hoyos del presentador con el que quiso formar una familia y al que ahora no puede ni ver: