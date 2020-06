Una jornada más, Mila Ximénez ha disfrutado de la compañía de su familia. La colaboradora ha visitado un conocido restaurante de Madrid. Allí ha comido con sus hermanos, que no se han separado de ella desde que anunció que padece cáncer de pulmón en ‘Sálvame’ el pasado 16 de junio.

La sevillana, que se prepara ya para comenzar su tratamiento, ha visitado un centro hospitalario de la capital esta mañana. En él se ha sometido a varias pruebas médicas previas a la terapia que empezará la semana que viene. Esta consistirá en sesiones de radioterapia y quimioterapia. Así explicaba la propia Mila en qué consistirá su tratamiento. «Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hace sesiones de radioterapia y quimioterapia. Empiezo la semana que viene la quimio. Esta semana ya tengo una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas o si están localizadas. Son seis tratamientos cada seis semanas durante unos seis meses», señalaba. En su cita con los especialistas la acompañaba su hermana Concha, que también se ha sumado a la comida que ambas han compartido con otro de sus hermanos, Manolo.

Los hermanos de Mila Ximénez, su mayor apoyo ante la enfermedad

En las últimas 48 horas, Mila ha estado arropada por completo por sus hermanos Manolo y Concha. La familia es una piña y así lo han demostrado en estos dos días, en los que no la han dejado sola ni un instante. Y es que los tres hermanos de la andaluza han padecido cáncer, y los tres la han superado.

El restaurante en el que han almorzado Mila y sus hermanos es El qüenco de Pepa, un conocido local especializado en cocina creativa y capitaneado por la chef Pepa Muñoz. Un lugar muy frecuentado la colaboradora, que ha sido acompañada por miembros del personal a su salida del establecimiento.

El agradecimiento de la colaboradora a quienes la han apoyado

La salida de Mila y sus seres queridos al restaurante dejan clara la voluntad de Mila de seguir adelante con su vida durante su lucha contra la enfermedad. «Voy a intentar hacer vida normal. No quiero que me miren como a una persona enferma. Voy a ir fuerte y en septiembre me voy a incorporar», aclaraba cuando hizo pública su dolencia. Ese día también recordaba a sus compañeros de Telecinco, así como a la audiencia, que seguirá las indicaciones de sus médicos. Hará todo lo posible para curarse cuanto antes. «Voy a hacer lo que me ha dicho mi médico. No sé como va a ser el recorrido, pero un día volveré al plato y diré: lo hemos conseguido. Hemos ganado la batalla. Tengo mucha suerte. Tengo familia, tengo amigos», subrayaba. Y no cabe duda de que los tiene. Porque todos sus seres queridos se han volcado con ella desde que han conocido el diagnóstico. Desde sus familiares a sus mejores amigos.

Hace apenas 24 horas, Mila agradecía el apoyo recibido por parte de los suyos en sus redes sociales. «Gracias por estar ahí. Me hacéis muchísima compañía. Y aunque algunos no estéis en las fotos. Os tengo guardados en mi corazón. Empiezo mi lucha y tengo muchas ganas de veros a todos. Gracias por el apoyo. Y gracias a vosotros voy a salir de esto muy pronto. Os quiero!!!!», escribía en su cuenta de Instagram. En su post incluía una amplia variedad de fotografías en las que detallaba a quiénes iba dirigido de manera especial su agradecimiento: su hija Alba, sus hermanos, Jorge Javier Vázquez, Anabel Pantoja, Belén Rodríguez, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Terelu Campos, María Patiño, Belén Esteban y los directores de ‘Sálvame’, David Valldeperas y Alberto Díaz, así como Raúl Prieto, exdirector del espacio en el que trabaja y actual director de ‘Viva la vida’.

Las bonitas palabras de Kiko Hernández a su amiga en las redes

Todos ellos han brindado su apoyo incondicional a Mila. El más efusivo en sus palabras de consuelo ha sido Kiko Hernández. «La vida es un 10% lo que te pasa y un 90% cómo reaccionas ante esto», publicaba esta semana en su cuenta de Instagram. «Odio las frases de autoayuda…pero después de semanas de tristeza hoy mi mente solo me pide esto… Te quiero… Siempre contigo».