En su cuenta de Instagram, el torero ha compartido unas palabras en las que deja claro hasta qué punto apuesta por su idilio con su novia.

Desde que salió a la luz con Ana Soria, Enrique Ponce se ha mostrado muy sincero sobre los sentimientos que le unen a esta estudiante de Derecho de 22 años. El torero, en pleno proceso de divorcio con Paloma Cuevas, está muy enamorado de su novia. Y ha proclamado su amor por ella a los cuatro vientos. No le ha temblado la voz a la hora de confesar que está muy ilusionado con su actual pareja. «Ana y yo estamos muy enamorados», ha declarado a SEMANA. De la almeriense le gusta todo, en especial su belleza y lo «discreta» y «educada» que es.

El contundente mensaje de Ana Soria sobre su relación con Enrique Ponce

Ponce habla alto y claro en sus redes sociales

Lo cierto es que a raíz de su ‘affaire’ con Ana, 26 años más joven que él, muchas voces lo han criticado con dureza. Otros, en especial amigos de Paloma, han salido en defensa de la cordobesa. Pero al valenciano poco le importan los comentarios o las críticas. Apuesta al cien por cien por su relación y está dispuesto a ir a por todas por su chica. «No nos puede ni el agua, ni el barro ni lo rayos», ha señalado esta tarde a través de Stories en su cuenta de Instagram. Su mensaje va acompañado de una foto muy significativa, en la que aparece en una plaza de toros completamente manchado por el barro. Más alto y claro, imposible. A Ponce nada ni nadie le podrá impedir que siga adelante con sus planes.

Ana también se muestra contundente al hablar del torero

Las palabras de Ponce se producen apenas unas horas después de que Ana lanzara otro contundente mensaje sobre su idilio. «Y pese a lo que te puedan decir, nunca dejes de ser tú, y de querer con el corazón, el amor correspondido es lo más bonito que hay», escribía el martes por la noche en su cuenta de Instagram. A medida que pasan los días, la joven va rompiendo poco a poco el cascarón de su timidez para pronunciarse de manera tajante sobre el matador. Ponce se juega el todo por el todo por ella. Pero la entrega es recíproca. Ella también ha pregonado sus afectos hacia el espada públicamente.

«Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve», decía hace unos días en su perfil de Instagram. En su post subrayaba la importancia de dedicar «tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz».

Enrique Ponce y Ana Soria publican su primera imagen juntos

Ana Soria, por fin habla claro: “Hay que buscar tu propia felicidad”

Su primera (y feliz) foto juntos

Enrique Ponce aún no ha firmado los papeles de divorcio con la madre de sus dos hijas, pero ya ha dado el carpetazo definitivo a su pasado. A día de hoy le interesa la tranquilidad de su familia, para quien ha pedido «respeto». También desea disfrutar de su nueva ilusión, con la que se ha marchado de vacaciones en las costas de Almería. Además, prepara su vuelta a los ruedos, prevista para el primero de agosto.

Cuando Ponce confesaba en SEMANA los detalles de su romance con Ana Soria, dejaba claro que nunca ha sido infiel a su mujer y que cuando empezó a salir con la andaluza ya se había separado de Paloma. Y aseguraba que ambos han intentado mostrarse «discretos» por respeto a Paloma Cuevas. Hasta la fecha, la empresaria solo ha hablado una vez. Tras la difusión del comunicado conjunto en el que anunciaban su separación se limitadba a decir que el fin de su matrimonio se está produciendo de manera amistosa. «La vida nos ha dado amor, una relación maravillosa y una bonita familia, que es nuestra pasión. Pero la felicidad a veces se bifurca en caminos diferentes y hace tiempo decidimos recorrerlos, pero unidos siempre en un horizonte común, ver crecer a nuestras hijas en familia», manifestaba en su Instagram. «Porque ninguna separación acabará con el cariño y el respeto que nos profesamos el uno al otro y a nuestras respectivas familias, con las que mantenemos una relación extraordinaria. La vida es así y hay que vivirla, sin dramas, abrazándola con todo el cariño del que somos capaces. Gracias por vuestro cariño y respeto».

Hace tres días los enamorados compartían su primera imagen juntos en sus respectivas redes sociales. Toda una declaración de intenciones que da fe de que lo suyo va en serio. Contra viento y marea. Y pese al «barro», el «agua» o «los rayos» que se puedan encontrar por el camino.

«Guapísima, discreta, educada”, así define Enrique Ponce a su nueva novia, Ana Soria

La personalidad oculta de Ana Soria, la novia de Enrique Ponce, según sus mejores amigos