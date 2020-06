Feliciano López y su mujer, Sandra Gago, están esperando su primero hijo. Un bebé que nacerá previsiblemente para finales de año. El matrimonio ha confirmado emocionado la noticia y ha compartido el sexo del bebe: se trata de un niño. Ahora, la exmujer del tenista, Alba Carrillo, se ha manifestado al respecto atacando al que fue su marido durante once meses. Además, ha mandado un mensaje dirigido a la modelo

«Me alegro mucho por la mamá y por el bebé. Del otro, pues hijo, lo que a mí me ha tocado, desde luego lo que a mí me ha tocado como seudo padre ha sido nefasto». Cuando le han preguntado si le daba algún consejo a Sandra ha señalado rotunda: «Yo le he mandado muchos consejos, pero la chiquilla no me quiere oír. Ya pedirá mi número de teléfono. Estoy segura de que en algún momento en la vida me llamará». Si se produce esta situación, Alba tiene claro que hablará con ella: «Yo con ella no tengo ningún problema, algún día seremos socias de trauma».

La colaboradora, ha sido nuevamente, muy crítica con Feliciano de quien ha dicho que donde «pasa no vuelve a crecer la hierba» y ha explicado que lo bueno es que durante su breve matrimonio ellos no tuvieron ningún hijo. Asimismo, ha indicado que ahora que tiene un reto importante por delante espera que «esté a la altura».

También se ha manifestado sobre las declaraciones de Yola Berrocal quien ha hablado recientemente de un supuesto ‘affaire’ con el deportista. «De primera mano no es Sandra, cariño. Te lo llevas muy usadito», ha afirmado.

Después de su boda con Feliciano López, Alba Carrillo no tiene ganas de volver a dar el «sí, quiero«. «De boda no, que me ha dejado mal sabor de boca, tendría más ganas de hijos. Al final una boda no le he cogido la gracia», señalaba. La colaboradora mantiene ahora una relación con el periodista Santi Burgoa.

Su expareja, Fonsi Nieto, espera también un bebé. Una noticia con la que está encantado su hijo Lucas. «Aunque se van a llevar mucho tiempo, pero eso le hace ilusión porque así podrá jugar con él. Además, es super cariñoso y va a ser un hermano mayor estupendo», ha explicado.

Se pronuncia sobre Rocío Carrasco

Después de que Terelu Campos confirmara que Rocío Carrasco no atraviesa su mejor momento personal ya que la había visto triste y superada por la situación, Alba también se ha pronunciado: «Yo quiero que ella, como amiga mía, sea feliz». No ha entrado en detalles, pero ha señalado que la situación que está viviendo no es «agradable». Eso sí, explicaba que cuando contacta con ella no habla de temas que la pueden hacer daño.

Cabe recordar las declaraciones de Terelu sobre su amiga: “Rocío estaba relativamente tranquila, con el poso de tristeza que la llevo viendo ya hace unos años, me atrevería a decir que por primera vez la he visto superada», dijo en ‘Viva la vida’. Añadía que su familia siempre le había recomendado hablar: «Mi madre en muchos momentos le ha dicho: ‘Se acabó, esto no puede ser que tú, te entiendo y comprendo, estés callada pero es inhumano determinadas cosas’».