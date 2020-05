El pasado viernes, 8 de mayo, Marta Sánchez soplaba las velas de su 54 cumpleaños. Un aniversario totalmente insólito que ha estado marca, inevitablemente, por el estado de alarma en el que se encuentra sumido el país. Esta vez, la cantante no ha contado con grandes celebraciones, tampoco con la presencia de sus familiares y amigos. Lo ha celebrado en la intimidad, solo acompañada por su pareja, Federico León, y su hija Paula. Sin embargo, ha disfrutado de uno de los mejores de su vida y lo ha confesado con una bonita reflexión que ha compartido en redes.

Comenzaba señalando que «hoy más que nunca» sabe que los «lazos del querer, vencen cualquier impedimento y dificultad; que no hay barrera que se interponga entre los sentimientos y que no hay nada más bello y que reconforte más que un ‘te quiero’ sincero». Y hacia referencia a cómo fue la celebración de su cumpleaños, en la que no hicieron falta artificios ni grandes alardes, tampoco se distrajo pensando en su «indumentaria ni intentado ser la mejor anfitriona».

Desde que se decretara el estado de alarma, la cantante permanece confinada en Canarias, lugar en el que se encontraba cumpliendo con sus compromisos profesionales, allí recibió un sinfín de felicitaciones: «Ayer me dejé querer y me entregué a la sencillez, relajada y agradecida, apreciando la magia de lo improvisado, dando gracias por tanto mensaje sincero, por tanto tiempo invertido por vosotros en los vídeos que me dedicasteis, que tanto me emocionaron…».

«Los 54 mejor llevados»

Ha subrayado que el cariño que recibió en forma de mensaje, vídeo… se convirtió en el mejor de los presentes: «No sabéis lo mucho que me llegan esos regalos al corazón… Es increíble que todos los mensajes estén llenos de cariño! No sabéis lo afortunada que soy por ello!! No tengo palabras. Por eso, os voy a decir una cosa; GRACIAS por formar parte de mi mejor cumpleaños».

Paula Echevarría: «Los 54 mejor llevados que he visto! Felicidades Marta!!!». Por su parte, la soprano Ainhoa Arteta, le decía lo siguiente: «Así de espléndida ya se pueden cumplir. Estás cañón y que sigas cumpliendo hasta el año 3000!!!». Mientras que la socialité Carmen Lomana felicitaba a su «amore» con todo el cariño a la «mejor y más divina persona». Como ella misma ha recalcado no se convirtió en la protagonista de una gran fiesta, pero la celebración estuvo repleta de momentos mágicos e irrepetibles que guardará en el recuerdo. Su pareja la sorprendió con una deliciosa tarta de chocolate en la que sopló las velas. Muchos rostros conocidos aprovecharon su perfil de Instagram para enviarle un bonito mensaje, entre ellos, la actriz