Marta Roca, la mujer de Chelo García Cortés, acusada de traicionarla

3 «Te voy a dedicar todo el tiempo que te mereces»

Chelo, que se ha desvivido en halagos hacia Marta desde que aterrizó en Honduras, ha declarado recientemente: «Te voy a dedicar todo el tiempo que te mereces y que no te he dedicado. No te voy a soltar. Los cayos han servido para que vuelva a ser la Chelo de hace mucho tiempo».

Chelo García Cortés quiere volver a casarse con Marta Roca