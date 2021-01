«Mi madre tiene que estar sin dormir no sé cuántas noches porque hay cuatro irresponsables que están de fiesta», ha afirmado la novia de Kiko Matamoros.

Marta López, la novia de Kiko Matamoros, acostumbra a utilizar las redes sociales para mostrar sus rutinas de belleza, también cómo se ejercita diariamente o las actividades a las que dedica su tiempo libre. Esta vez, sin embargo, ha utilizado este altavoz para dar un golpe en la mesa y exigir responsabilidad social ante la pandemia. La ‘influencer’ denunciaba, además, las condiciones laborales de su madre que ejerce como personal sanitario en Ibiza.

«Mi madre es enfermera y lleva no sé cuánto tiempo sin dormir porque tiene que doblar turno». Añadía que en la isla no había suficientes enfermeras algo que no entendía sin intentar meterse en tintes políticos. «¡Cómo que no hay enfermeras!», exclamaba. «A lo mejor soy tonta o no tengo la capacidad suficiente para entender que hay millones de personas en paro y mi madre tiene que estar sin dormir no sé cuántas noches porque hay cuatro irresponsables que están de fiesta y no pueden estar sin salir de su casa», ha afirmado muy enfadada.

Ha abogado porque hagamos caso a las recomendaciones sanitarias y respetemos las restricciones: «Apoyo a las personas que lo hacen bien y critico y condeno a las que lo hacen mal sean famosos o no famosos, ‘influencers’ o no ‘influencers’. Me parece tan egoísta, no es por mi madre o por los sanitarios que también, es por todo el mundo. Vamos a poner un poquito de nuestra parte».

Asimismo ha incidido en las consecuencias económicas de la crisis sanitaria: «Encima tienen que cerrar la hostelería y hacer que los hosteleros pasen hambre. Los hoteles ya ni os cuento. Es una vergüenza». Añadía que sentía la responsabilidad de dar este mensaje de forma pública: «Tenemos que tener un compromiso social. Sobre todo los personajes que podemos tener X influencia en X personas».

Se ha mostrado muy afectada por todo lo que está ocurriendo: «La realidad es que está muriendo gente». Se ha dirigido a aquellos a quienes no les gustan las restricciones y lo ha hecho de forma tajante: «Mientras debatimos si esto es ético o no ético, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, hay gente muriendo de Covid, muriendo de otras enfermedades y muriendo de hambre».

«Solidaridad y responsabilidad»

«Todos tenemos ganas de salir y divertirnos. Si te están ofreciendo un plan de sábado noche, sé responsable y quédate en casa. Que esto se acabe prontito y podamos todos salir y pasárnoslo bien», ha sido una de sus principales reflexiones. También ha querido indicar que no era nadie para dar consejos, pero que deseaba mostrar su otro compromiso más allá de los contenidos frívolos.

«Podéis sacar la puntilla que queráis y buscarle tres pies al gato porque sois haters y es ya tradición que todo lo que diga se critique. Pero el mensaje es: solidaridad y responsabilidad, sea por el Covid o por el Espíritu Santo. Y yo no lo voy a dejar de decir por cuatro personas que lo critican todo», concluía su mensaje.