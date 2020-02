María Jesús Ruiz le ha dado una segunda oportunidad a su novio, Curro. A pesar de que se enteró de que estaba casado en pleno directo, la ganadora de ‘GH Dúo’ ha decidido volver con él.

Supo que Curro estaba casado en directo: «No me lo podía creer»

La jienense ha visitado el plató de Telecinco para emular a Rocío Jurado cantando a todo pulmón uno de sus grandes éxitos: «Señora». En su segundo día en la sección ‘La pequeña Ruizeñora’, la colaboradora ha contado que comenzó su romance con Curro poco después de conocerlo.

El joven, natural de San Juan del Puerto, en Huelva, empezó a gestionar sus redes sociales como ‘community manager’. Enseguida surgió la chispa entre ellos. «La relación empezó de ser una tontería a ser más y más y más. Casi se vino a vivir conmigo, pero él no me llevaba a su casa. Y a mí me gusta ver mucho las casas de la gente… Me pareció raro», ha relatado en ‘Sálvame’.

Pasaron los meses y, cuando menos lo esperaba, la que fuera Miss España en 2004 supo que su pareja él tenía esposa desde hace 15 años en una visita al programa de Telecinco. «No me lo podía creer. Es imposible que una persona que esté casada con otra esté conmigo 5 o 6 días a la semana», ha apuntado.

«No soy una roba maridos ni una levanta parejas»

«Se me rompió el alma. Le dije que me había roto el corazón», ha reconocido la andaluza. «Ahora pido explicaciones. No soy una roba maridos ni una levanta parejas».

A pesar del chasco que se llevó, ha decidido volver con su chico. «Hemos pasado un bache muy malo. Ahora me pide perdón cada día. El hecho de no habérmelo contado y de no haber salido defendiéndome es lo que peor llevo». Cree que «cuando un jarrón se rompe, aunque se peguen los trozos, no es igual».

Su relación «todavía está tambaleándose». Al menos, hasta que él se divorcie de su mujer. «Le he dicho: demuéstralo al mundo. Necesito que hagas un alegato a favor mío». María Jesús no descarta iniciar una nueva vida a su lado, pero va a esperar a que su situación legal se formalice. «Él está arreglando sus papeles. Está viviendo ahora en casa de su madre».