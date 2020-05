La artista atraviesa, sin duda, uno de los momentos más importantes de su vida en la recta final de su embarazo. Malú espera su primera hija con Albert Rivera, ex líder de ‘Ciudadanos’ quien es padre de una niña, Daniela, fruto de una relación anterior. Una dulce espera que ha coincidido con una etapa de confinamiento debido a la crisis sanitaria, quizás por ello, ha vivido el embarazo en la intimidad de su hogar. Un tiempo en el que también ha estado dedicada a su trabajo. Hace unas semanas, lanzaba su nuevo disco que incluye un tema muy personal dedicado a su bebé.

La cantante ha querido compartir una buena noticia a través de sus redes sociales. El ‘single’ ‘Tejiendo alas’ cuenta ya con un millón de reproducciones. Malú no podía más que sentirse agradecida a todos sus seguidores por la respuesta a su nuevo trabajo, quizás el más personal de todos y daba «un millón de gracias». A modo de de carta, la canción rinde un homenaje a su bebé.

«Te cantaré viejos cuentos de cielos abiertos, de tantos dragones que puedes vencer. No tengas miedo, estoy aquí, tejiendo alas para ti. Falta poco para verte y bordarme tu nombre en la voz, lograrás reconocerme por el latido de mi corazón», afirma en el ‘single’. Un tema en el que ella misma ha reconocido que desea expresar «cómo me sentía y esas sensaciones tan maravillosas novedosas que tienes en tu cuerpo en esta nueva situación y esta nueva etapa». Uno de las estrofas más especiales dice lo siguiente: “Tendrás que aprender a caer. No tengas miedo, estoy tejiendo alas para ti”.

Siempre discreta en cuestiones personales, los últimos meses Malú los ha vivido junto a su pareja, Albert Rivera, ultimando los preparativos para la llegada de su hija. A finales de abril ofreció una entrevista en ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo trabajo donde también habló de su embarazo y aseguró sentirse muy feliz. «Ya queda muy poquito, estoy con mucha emoción y con mucha ilusión y con muchas ganas de tenerlo en mis manitas», confesaba.

Después de un tiempo de cambios en su cuerpo, reconocía que estaba disfrutando de una etapa muy especial: «Esto es para mí lo más bonito del embarazo. Al principio es todo muy raro porque te hinchas de sopetón y no entiendes los cambios de tu cuerpo. Pero cuando empiezas a notarlo y a moverse te quieres morir». Añadía, asimismo, que su barriguita era lo más bonito del mundo.

Su ilusión al conocer el sexo del bebé

La cantante ha confirmado que espera una niña, una noticia que recibió con gran emoción: «Lo del niño niña se te borra de tu mente sabes las cosas que pueden pasar y cuando me dijeron que era una niña me hizo muchísima ilusión». Sin embargo, confirmó que aún no tienen decidido el nombre del bebé y prefieren ver la carita de su hija para tomar la decisión. «Ese tipo de conversaciones las vamos a tener más adelante. Tenemos nombres que nos gusta. Prefiero esperar a verle esa carita y ver de qué tiene cara. La discusión llegará cuando venga el momento».

Albert Rivera también se ha pronunciado sobre su próxima paternidad. El expolítico mantuvo una videollamada con la consultora ‘Thinking Heads’ donde reconoció que estaba muy ilusionado: «No hay nada más bonito que esperar el nacimiento de un hijo», dijo con una gran sonrisa. También hizo alusión a los nervios propios de la recta final: «Estoy con muchas ganas, nervios e ilusión de ver la carita a mi hija. Quedan pocas semanas», añadía.

Una noticia que ha recibido con gran entusiasmo una persona muy importante, la hija del expolítico, Daniela, de 8 años, que seguro se convertirá en la mejor compañera de juegos de su hermanita. «Vamos a tener que cambiar muchos pañales y lo combinaré con mucho trabajo en el despacho. Pero toda mi familia está muy ilusionada, también mi hija Daniela», reconocía.

Después de dejar la primera línea política, Albert Rivera anunció a principios del mes de marzo que fichaba por el despacho de abogados Martínez-Echeverria. Los últimos meses el catalán ha tenido que teletrabajar en el hogar debido al estado de alarma en el que continúa sumido el país por la crisis sanitaria. Ambos han ultimado todos los preparativos para la llegada de su bebé. Hace pocas semanas recibían en la puerta de casa un reparto con muebles para la habitación de su pequeña.