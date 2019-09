10 Chabelita sabía que su madre no iría a verla

Lo cierto es que Chabelita ya sabía antes de su ‘show’ en la capital que su madre no iría a la sala a verla. Sin embargo, aunque no contaba con ella, tenía la esperanza de que pudiese llegar en el último momento. De hecho, durante su actuación se pudo ver cómo Isa miraba sin cesar a su público, como buscando a alguien, por si su madre finalmente aparecía. Pero no fue así.

Lo que opina Pantoja del criticado video de Chabelita