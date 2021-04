Una cita que demuestra que entre ambas continúa existiendo una gran sintonía.

La reciente ruptura entre Carla Barber y Diego Matamoros no ha hecho mella en la amistad que la doctora mantiene con la que fuera su cuñada, Laura Matamoros. Ambas han disfrutado de la mañana del viernes juntas en la capital, un encuentro que no dudaban en compartir vía redes sociales. «Desayunos en la mejor compañía», señalaba la médico especializada en cirugía estética.

Una cita que demuestra que entre ambas continúa existiendo una gran sintonía y que Laura Matamoros habrá podido arropar a Carla Barber en un momento complicado. Una persona de confianza en la que sincerarse en un tiempo de cambios. Por el momento, ni Diego ni ella se han pronunciado sobre la noticia, pero quien sí se adelantaba a confirmarla era Kiko Matamoros. Lo hacía el pasado miércoles en ‘Sálvame’ y prefería no entrar en demasiados detalles, pero indicaba que la pareja ya no vivía bajo el mismo techo: «Diego se ha ido a su casa en Boadilla del Monte».

Reconocía que un punto clave había sido el cuidado de la mascota de Diego: «Se ha ido por su perro, porque no está feliz en Madrid», explicaba. «El perro se ha criado en el campo, en contacto con la naturaleza. Y en un piso paseando por Madrid dos o tres veces al día no está feliz. Es un husky siberiano y no está feliz. Allí hay espacios verdes, puedes jugar, te puedes ir al campo, pasear», aseguraba.

El consejo de Kiko Matamoros

Por su parte, Diego Matamoros ha compartido un significativo mensaje que puede hacer referencia al momento vital que atraviesa: «Mi padre me dijo una vez algo que a día de hoy tiene más lógica que nunca; ‘la felicidad tiene que ser la norma de tu vida’ creo que no puede ser más acertado, pero sobre todo haberla encontrado por fin de la forma que faltaba!». Mientras que Carla también se pronunciaba recientemente sobre la ansiada felicidad y lo hacía a través de las siguientes palabras: «Aprovecha las oportunidades. Trabaja tus capacidades. Proponte metas. Esfuérzate por mejorar. Desea crecer. Lucha por tus sueños. Exprime tu talento. Sé feliz».

La última vez que vimos juntos a la pareja en las redes fue el pasado 4 de abril. «Confía», señalaba la doctora en Instagram con una imagen de un viaje a México. Mientras que él publicaba una foto con su chica y añadía: «Los mejores momentos suelen ser los más simples, tomando ojos rojos se arregla el mundo». A partir de entonces muchos seguidores echaron en falta que publicaran instantáneas juntos, una tónica habitual que se había visto interrumpida y que hizo saltar todas las alarmas. Habrá que esperar para saber si se trata de una crisis momentánea o si la ruptura es definitiva.