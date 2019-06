8 Susanna habló de sus cuatro hermanas mayores en su programa

La conductora es la pequeña de siete hermanos. Y está muy apegada a su familia, tal y como ella misma ha relatado en ‘Espacio Público’. «Soy la menor de siete hermanos. Con la que menos, me llevo nueve años. Tengo cuatro hermanas mayores y ellas, por su generación y por haber vivido en una etapa distinta, renunciaron a sus carreras que retomaron tiempo después. Yo he intentado siempre hacer todo lo contrario, priorizar mi carrera profesional y luego ya he empezado a pensar en la pareja y la maternidad».

Susanna Griso abandona su programa tras la muerte repentina de su hermana