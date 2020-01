Yolanda Ramos ha sido una de las premiadas de la gala de los Premios Feroz 2020, celebrada en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, en Madrid. En ella, la actriz y humorista ha sido galardonada como Mejor Actriz por su papel en la serie ‘Paquita Salas’.

Agradecida… y emocionada

Yolanda no podía creerse que ella era la elegida como mejor intérprete femenina de los Premios Feroz. Formar parte del reparto de ‘Paquita Salas’ no ha podido brindarle mayores alegrías. Por eso, le dedicó unas bonitas palabras a los Javis, quienes han confiado en ella para encarnar a Noemí Argüelles. Sin duda alguna, el personaje revelación de la segunda temporada de la serie de Nerflix.

Al subir al escenario para recoger el premio, Yolanda no podía reprimir las lágrimas. Emocionada, ha dedicado el premio a su pareja en un breve pero conmovedor discurso. Y ha recordado que el camino de la interpretación no es fácil. Ser cómica mujer es muy difícil. He dado con los Javis y mi personaje crece con respeto mágico a la comedia gracias a ellos. Los críticos que me han votado… está empezando a nevar caspa en España, que vayamos con cuidado, pero tienen el derecho y la obligación de que la comedia se respete».

No cabe duda de que 2019 ha sido un gran año para la actriz. Yolanda Ramos participó en la última temporada de ‘Masterchef Celebrity’. Su paso por el talent culinario le aportó una nueva experiencia en un terreno desconocido para ella: el de los fogones. A sus 51 años, Ramos cuenta con una amplia trayectoria profesional en teatro y televisión. Ha trabajado en programas tan conocidos como ‘Homo Zapping’, ‘Hable con ellas’ o ‘Tu cara me suena’.