“Nos han dicho que no salgamos de casa y lo hemos hecho, nos han dicho que no nos abracemos y lo hemos hecho”, ha afirmado la presentadora.

Emoción y lágrimas durante un 28 de febrero, ‘Día de Andalucía’, totalmente atípico y marcado inevitablemente por las restricciones que marca la pandemia. El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha sido el escenario elegido para hacer entrega de las Medallas de Andalucía y Título de Hijo Predilecto. Eva González ha repetido en el papel de maestra de ceremonias durante una gala atípica a la que han asistido alrededor de 300 invitados y en la que han sido premiados, entre otros, Pepe de Lucía, César y Jorge Cadaval de ‘Los Morancos’ y Raphael.

La presentadora no ha podido evitar emocionarse en más de una ocasión en una gala en la que se ha recordado y homenajeado tanto a las víctimas del coronavirus como a aquellos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia: «Ha sido un año muy triste en muchos aspectos, pero un año del que tenemos que aprender que somos fuertes y capaces de superar cualquier reto que se nos ponga por delante», comenzaba su discurso la mujer de Cayetano Rivera.

“Nos han dicho que no salgamos de casa y lo hemos hecho, nos han dicho que no nos abracemos y lo hemos hecho”, decía muy emocionada. Poco después le tocaba el turno al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien indicaba que este ‘Día de Andalucía» es el «más triste de los vividos hasta ahora».

Las palabras de Raphael

Uno de los momentos más esperados ha sido cuando Raphael ha recogido su Título de Hijo Predilecto. Durante su discurso ha aprovechado para presumir de raíces: «Este año aunque no lo parezca cumplo 60 años de carrera. Y echando la vista atrás, os puedo asegurar que he interpretado la canción de ‘Yo soy aquel’ tantas veces como he proclamado con gran orgullo por todo el mundo que soy andaluz y que Linares son mis raíces». Unas palabras que han despertado una cálida ovación por parte del público.

Entre los galardonados, el cantaor y productor musical Pepe de Lucía, uno de los encargados de amenizar la ceremonia con su música, y el dúo de humoristas sevillanos ‘Los Morancos’ en la categoría de las Artes.

Raphael ha interpretado al final del acto el Himno de Andalucía con un estilo muy particular. «Este va a ser un himno que va a quedar ahí para la historia», reconocía Eva González. Concluía recordando que la gala había sido bien distintas a anteriores ocasiones: «Ha sido muy emocionante participar en esta gala, ha sido extraño, pero también ha sido muy bonito. Esto lo vamos a recordar siempre, siempre vamos a recordar que somos fuertes, que somos solidarios, que somos valientes y que de esta vamos a salir juntos, como siempre andaluces y andaluzas. Hasta siempre y muchísima salud».