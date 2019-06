6 Una familia numerosa: Susanna es la menor de siete hermanos

Los padres de la periodista, Montserrat Raventós y Paco Griso, un industrial textil, han fallecido ya. Juntos formaron una familia numerosa: tuvieron un total de siete hijos. Susanna era la benjamina de la casa. «Soy la menor de siete hermanos y me chinchaban sin parar. Con la que menos, me llevo nueve años. Yo le decía a mi padre que era el accidente y él me corregía: ‘No, la sorpresa», explicó en una entrevista a ‘El Mundo’.

