8 «Me desvinculo totalmente de él»

Sofía ha explicado que «después de ver estos dos días lo que ha pasado me da muchísima vergüenza tener fotos con él enamoradísima de él en Instagram. Por eso las he eliminado». Una decisión rotunda que no ha tomado a la ligera. «Me ha dado hasta pena borrarlas. Esos momentos tan intensos vividos, todo tan pasional… Y que la gente vea esos gestos de ellos en la cama. O que duden: ¿Quién es la novia de este chico, la de Instagram o la de la tele? Me desvinculo totalmente de él».

